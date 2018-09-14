«У меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам». В МИД РФ считают, что расследователи Bellingcat «целенаправленно сливают дезу» по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расследование группы The Bellingcat и издания The Insider, которые опубликовали служебные документы ФМС с данными Александра Петрова, которого подозревают в отравлении Скрипалей. Захарова написала на своей странице в Facebook 14 сентября, что расследователи якобы связаны с иностранными спецслужбами.

«После того, как «Беллингкэт» (там ещё были соавторы сенсации, но оставим) сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данные ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И мало того, скорее всего, речь идёт о специальной конторе , которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», – пишет Захарова.

Она указывает, что про Петрова и Боширова было известно давно, однако никто не разыскивал их документы в базе ФМС.

«Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись. Рассказали про тягу к прекрасному в виде шпиля. И сразу бах – «база ФМС» взломана», – говорит официальный представитель МИДа РФ.

Захарова также подчеркнула, что расследователи не представили непосредственных доказательств причастности Петрова и Боширова к отравлению. «Так почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому», – подытоживает представитель МИДа. Очевидно, многочисленные фотографии Петрова и Боширова, представленные британской полицией, Захарову не устраивают.

Ранее расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider выложили в сеть материалы, которые якобы доказывают причастность Петрова к спецслужбам. Журналисты обратили внимание на особые отметки в документах Александра Петрова — в частности, надписи «сведений не давать» и «с.с» («совершенно секретно»).