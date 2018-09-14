«У меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам». В МИД РФ считают, что расследователи Bellingcat «целенаправленно сливают дезу» по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расследование группы The Bellingcat и издания The Insider, которые опубликовали служебные документы ФМС с данными Александра Петрова, которого подозревают в отравлении Скрипалей. Захарова написала на своей странице в Facebook 14 сентября, что расследователи якобы связаны с иностранными спецслужбами.
«После того, как «Беллингкэт» (там ещё были соавторы сенсации, но оставим) сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данные ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И мало того, скорее всего, речь идёт о специальной конторе , которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», – пишет Захарова.
Она указывает, что про Петрова и Боширова было известно давно, однако никто не разыскивал их документы в базе ФМС.
«Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись. Рассказали про тягу к прекрасному в виде шпиля. И сразу бах – «база ФМС» взломана», – говорит официальный представитель МИДа РФ.
Захарова также подчеркнула, что расследователи не представили непосредственных доказательств причастности Петрова и Боширова к отравлению. «Так почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому», – подытоживает представитель МИДа. Очевидно, многочисленные фотографии Петрова и Боширова, представленные британской полицией, Захарову не устраивают.
Ранее расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider выложили в сеть материалы, которые якобы доказывают причастность Петрова к спецслужбам. Журналисты обратили внимание на особые отметки в документах Александра Петрова — в частности, надписи «сведений не давать» и «с.с» («совершенно секретно»).
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
13 сентября Петров и Боширов дали максимально странное интервью главреду RT Маргарите Симоньян, которое породило массу шуток.