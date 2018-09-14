«Новая газета» нашла в досье подозреваемого по делу Скрипалей номер телефона, который может связывать его с Минобороны
«Новая газета» нашла дополнительные доказательства того, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могут иметь отношение к спецслужбам. Газета опубликовала свои догадки 14 сентября.
Журналисты «Новой газеты» рассмотрели на одной из представленных в расследовании издания The Insider справок помимо обозначения «совершенно секретно» номер телефона.
«В справке ФМС есть пометка «сведений не давать», и в ней указан телефон: 195-79-66. Этот номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России», – пишет «Новая газета».
Многие номера подведомственных структур Минобороны отличаются от указанного в справке Петрова всего одной цифрой.
«Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, — это телефон отдела кадров места, где они служат», — предположил в разговоре с изданием бывший сотрудник спецслужб.
Ранее расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider выложили в сеть материалы, которые якобы доказывают причастность Петрова к спецслужбам. Журналисты обратили внимание на особые отметки в документах Александра Петрова — в частности, надписи «сведений не давать» и «с.с» («совершенно секретно»).
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
13 сентября Петров и Боширов дали максимально странное интервью главреду RT Маргарите Симоньян, которое породило массу шуток.