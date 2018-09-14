«Новая газета» нашла в досье подозреваемого по делу Скрипалей номер телефона, который может связывать его с Минобороны

«Новая газета» нашла дополнительные доказательства того, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могут иметь отношение к спецслужбам. Газета опубликовала свои догадки 14 сентября.

Журналисты «Новой газеты» рассмотрели на одной из представленных в расследовании издания The Insider справок помимо обозначения «совершенно секретно» номер телефона.

«В справке ФМС есть пометка «сведений не давать», и в ней указан телефон: 195-79-66. Этот номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России», – пишет «Новая газета».

Многие номера подведомственных структур Минобороны отличаются от указанного в справке Петрова всего одной цифрой.

«Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, — это телефон отдела кадров места, где они служат», — предположил в разговоре с изданием бывший сотрудник спецслужб.

Ранее расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider выложили в сеть материалы, которые якобы доказывают причастность Петрова к спецслужбам. Журналисты обратили внимание на особые отметки в документах Александра Петрова — в частности, надписи «сведений не давать» и «с.с» («совершенно секретно»).