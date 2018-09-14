МИД РФ: Россия не собирается пускать американских наблюдателей на химобъекты. Очередной пакет санкций США все ближе

Москва не собирается реагировать на требования Вашингтона допустить международных наблюдателей на российские объекты, где, как предполагают в США, может производиться и храниться химическое оружие. Данные требования — нелигитимны, заявили 14 сентября в МИД РФ.

Россия в сентябре прошлого года завершила уничтожение национальных запасов химического оружия под строгим международным контролем и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), уверяют в МИДе. В министерстве посоветовали США для начала самим выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать свои запасы химического оружия.

«Сейчас уже 2018 год, а США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ», — отмечается в комментарии. При этом именно Вашингтон активнее всех поддерживал идею об установке в КЗХО конкретных сроков уничтожения химоружия – до апреля 2017 года.

МИД также указал, что российские химические объекты постоянно инспектируются Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Накануне стало известно, что Вашингтон готовит второй пакет санкций из-за отравления Скрипалей и отказа России пустить американцев на химобъекты с инспекцией.