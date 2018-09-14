МИД РФ: Россия не собирается пускать американских наблюдателей на химобъекты. Очередной пакет санкций США все ближе
Москва не собирается реагировать на требования Вашингтона допустить международных наблюдателей на российские объекты, где, как предполагают в США, может производиться и храниться химическое оружие. Данные требования — нелигитимны, заявили 14 сентября в МИД РФ.
Россия в сентябре прошлого года завершила уничтожение национальных запасов химического оружия под строгим международным контролем и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), уверяют в МИДе. В министерстве посоветовали США для начала самим выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать свои запасы химического оружия.
«Сейчас уже 2018 год, а США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ», — отмечается в комментарии. При этом именно Вашингтон активнее всех поддерживал идею об установке в КЗХО конкретных сроков уничтожения химоружия – до апреля 2017 года.
МИД также указал, что российские химические объекты постоянно инспектируются Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Накануне стало известно, что Вашингтон готовит второй пакет санкций из-за отравления Скрипалей и отказа России пустить американцев на химобъекты с инспекцией.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов найдены. В тот же день племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что «отравители» Скрипалей на самом деле «простые люди». Спустя еще некоторое время назад стало известно, что Александр Петров вышел на связь с журналистами «Вестей 24» и пообещал на следующей неделе прокомментировать историю, наделавшую столько шума. А на следующий день, 13 сентября, вышло интервью Петрова и Боширова на провластном телеканале RT.
Они рассказали Маргарите Симоньян, что никогда не работали в ГРУ и являются бизнесменами средней руки. В Солсбери они приехали, чтобы посмотреть на знаменитый городской собор со 123-метровым шпилем. В первый раз с достопримечательностью им помешал познакомиться снегопад, поэтому «бизнесменам» пришлось вернуться еще раз. Также Петров и Боширов намекнули на то, что их связывают не только деловые отношения.