«Питерлэнд» хотел вернуть себе 3,4 млн компенсации за захлебнувшегося мальчика. Теперь аквапарк должен вдвое больше

Суд Петербурга рассмотрел встречные иски руководства «Питерлэнда» и семьи травмированного в бассейне ребенка. Аквапарк потребовал назад компенсацию за инвалидность и выиграл, но всё равно остался должен.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, 14 сентября Василеостровский районный суд удовлетворил требования «Питерлэнда» признать 3,4 млн, выплаченные семье пострадавшего, необоснованным обогащением. Травму трёхлетний сын аспиранта Первого меда из Йемена получил в марте 2014 года. Ребёнок захлебнулся в волновом бассейне, надолго впал в кому.

Виновными в оказании небезопасных услуг признали дежуривших в тот день спасателей, а «Питерлэнд» привлекли в качестве гражданского ответчика. Потерпевшая сторона просила 12 млн за моральный и материальный вред, но Приморский суд тогда сократил финансовые претензии втрое.

Спасателей наказали условно, потом амнистировали. В 2017 году дело вернули в прокуратуру для устранения недочётов в обвинительном заключении с перспективой нового рассмотрения. Приговор отменили, и «Питерлэнд» потребовал деньги назад.

Судья Василеостровского суда Оксана Рябко сочла претензии обоснованными и взыскала с семьи 3,4 млн рублей. Однако решением по встречному иску вернула родителям ребёнка, получившего первую группу инвалидности, 3,6 млн, добавив к этому ещё 1,4 млн и оплату реабилитации в германской клинике в размере 82,5 тысяч евро. В общей сложности «Питерлэнд» остался должен порядка 8 млн рублей.