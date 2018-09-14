СКА одержал волевую победу над «Спартаком» и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился шестой матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака» в пятницу, 14 сентября, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Голы у СКА забили Никита Гусев (30 минута) и Сергей Плотников (32). Автором единственной шайбы у «Спартака» стал Глеб Шашков, отличившийся уже на второй минуте встречи.

Благодаря этой победе армейцы набрали 8 очков и поднялись с 7-го на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующим соперником СКА станет «Северсталь». Встреча пройдет на выезде в Череповце 18 сентября.