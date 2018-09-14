«Совершенно секретно». The Bellingcat и The Insider нашли особые отметки на документах подозреваемых в отравлении Скрипалей
Расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider ознакомились с копиями служебных документов Федеральной миграционной службы с паспортными данными Александра Петрова, которого в Великобритании подозревают в отравлении Скрипалей.
Как пишет 14 сентября The Insider, на файле с паспортными данными Александра Петрова в базе Федеральной миграционной службы есть штамп «сведений не давать» и подпись «с.с.» — «совершенно секретно». Данная пометка может указывать на причастность заявителя к спецслужбам, уточняет The Insider.
Свой паспорт в 2009 году Петров получил «взамен испорченного», номер которого указан в досье. Однако старого паспорта Петрова не существовало, отмечают журналисты. Также у Петрова отсутствуют отметки до 2009 года, как будто до этого времени его на свете не было тоже. Отмечается, что по месту жительства Петрова жил некогда другой человек с такой же фамилией.
Номера загранпаспортов обоих мужчин отличаются только одной цифрой, причем эти удостоверения личностей не указаны в базе ФМС, «где указываются загранпаспорта «простых смертных», пишет The Insider. Впрочем, первым на это обратил внимание журналист «Фонтанки».
Интересно, что Петров и Боширов купили билеты за день до вылета в Лондон, что противоречит их словам о продуманной заранее туристической поездке. К слову, мужчины по логике должны были сфотографироваться у собора в Солсбери, потому что именно он, как они отметили, был целью прибытия в город. Фото они пообещали выслать Маргарите Симоньян после интервью. Но до сих пор не выслали.
Тем временем, интервью Боширова и Петрова породило в Интернете массу шуток.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.