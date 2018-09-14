«Совершенно секретно». The Bellingcat и The Insider нашли особые отметки на документах подозреваемых в отравлении Скрипалей

Расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider ознакомились с копиями служебных документов Федеральной миграционной службы с паспортными данными Александра Петрова, которого в Великобритании подозревают в отравлении Скрипалей.

Как пишет 14 сентября The Insider, на файле с паспортными данными Александра Петрова в базе Федеральной миграционной службы есть штамп «сведений не давать» и подпись «с.с.» — «совершенно секретно». Данная пометка может указывать на причастность заявителя к спецслужбам, уточняет The Insider.

Свой паспорт в 2009 году Петров получил «взамен испорченного», номер которого указан в досье. Однако старого паспорта Петрова не существовало, отмечают журналисты. Также у Петрова отсутствуют отметки до 2009 года, как будто до этого времени его на свете не было тоже. Отмечается, что по месту жительства Петрова жил некогда другой человек с такой же фамилией.

Номера загранпаспортов обоих мужчин отличаются только одной цифрой, причем эти удостоверения личностей не указаны в базе ФМС, «где указываются загранпаспорта «простых смертных», пишет The Insider. Впрочем, первым на это обратил внимание журналист «Фонтанки».

Интересно, что Петров и Боширов купили билеты за день до вылета в Лондон, что противоречит их словам о продуманной заранее туристической поездке. К слову, мужчины по логике должны были сфотографироваться у собора в Солсбери, потому что именно он, как они отметили, был целью прибытия в город. Фото они пообещали выслать Маргарите Симоньян после интервью. Но до сих пор не выслали.

Тем временем, интервью Боширова и Петрова породило в Интернете массу шуток.