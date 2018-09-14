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Происшествия
14.09.2018 21:20
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Женщины за рулём: в трёх ДТП в Петербурге и области пострадали 5 детей и 7 взрослых

Днём «семейных» аварий выдалась пятница, 14 сентября, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Несколько раз за сегодня в серьёзные ДТП попадали машины с детьми. Среди пострадавших пять маленьких детей (четыре мальчика и девочка-младенец), пять женщин и двое мужчин.

Шесть человек были госпитализированы в результате столкновения двух легковушек в Волосовском районе области, что неподалёку от Петербурга. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 18:20 на 34-м километре дороги Гатчина – Ополье 29-летняя женщина за рулём ВАЗ-21099, по предварительной версии, совершила столкновение с «Дэу» под управлением 50-летнего мужчины.

Сильнее всех пострадала предполагаемая виновница ДТП, у неё тяжёлые травмы. Травмы средней степени тяжести у её пассажиров: годовалой девочки, 49-летней женщины и мужчины, чей возраст устанавливается. Из «Дэу» увезены двое: водитель и 45-летняя пассажирка, также в состоянии средней степени тяжести.

Очевидцы рассказывают об этой аварии в группе «Авто Волосово» «ВКонтакте». «Девчонку зажало, – пишет Кирилл – Девчонка сидела за рулём с зажатыми ногами и орала, и голова была вся в крови». «Водительского места просто нет, – отмечает Вера. – Если жив водитель, то это чудо». «Видела девчушку с косичками, до сих пор перед глазами! Ужас! – делится Надежда. – Лицо было опущено вниз, худенькая, и две косички на прямой пробор».

 

В ДТП на перекрёстке улиц Жукова и Феодосийской, о котором мы уже писали, тяжело пострадали мальчик в возрасте 1 год 7 месяцев и 34-летняя женщина. УГИБДД сообщает точное место и время и предварительную версию: в 16:55 у дома 5 по улице Жукова 35-летняя женщина, управляя ВАЗ-2114, совершила столкновение с «Фольксвагеном Пассатом», за рулём которого находился 34-летний мужчина.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» также звучала версия о том, что водитель «ВАЗа» не пропустил помеху справа. Также там пишут, что пострадавшая женщина – мать малыша.

Женщины за рулём: в трёх ДТП в Петербурге и области пострадали 5 детей и 7 взрослых

И, напомним, 40-летняя женщина и три мальчика в возрасте от 6 до 10 лет пострадали в ДТП на Ленинском проспекте. Их машина после столкновения с другим автомобилем вылетела на тротуар.

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