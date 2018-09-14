Комитет WADA рекомендует вернуть права российскому антидопинговому агентству

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию порекомендовал исполкому организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в официальном заявлении WADA, опубликованном 14 сентября.

Вопрос должны рассмотреть на ближайшем заседании исполкома 20 сентября.

«Важно отметить, что <...> российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России, что в их антидопинговой системе произошли значительные изменения», — говорится в заявлении комитета WADA.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что «с надеждой ждет» решения 20 сентября по восстановлению прав РУСАДА.

«Поверьте, мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех», – цитирует РБК его заявление.