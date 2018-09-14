Как "Царь-труба" площадь Ленина деполитизировала

На площади Ленина в преддверии очередного митинга против пенсионной реформы будут "возбуждать сигнал и замерять сопротивление". При этом «Водоканал» не уверен, что под площадью есть «пустоты». «Фонтанка» посмотрела, как работают профессионалы.

Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

Площадь Ленина в сентябре выглядит как выставка достижений народного хозяйства в сфере заборостроения. Вокруг памятника вождю и окружающих его фонтанов нагорожены рыжие заборы в клеточку, красные пластмассовые щитки в дырочку, модульные конструкции, в которые для веса можно налить воды. Сверху намотана полосатая сигнальная лента, снизу подпирают зеленые мешки с песком. Техника стучит, рабочие копают. Справа от площади над автобусными остановками разносятся ароматы канализации, рука Ленина указывает прямо на место прорыва столетнего бетонного коллектора.

Из пресс-релизов, которые рассылают администрация губернатора и ГУП «Водоканал», следует, что проблемы на площади Ленина начались незадолго до первого митинга против пенсионной реформы. Ранним утром 6 сентября в районе дома 1-3 из-под земли вышла вода. Так заявили о себе заслуженные пенсионеры коммуникаций — 50-летняя стальная труба диаметром 500 мм (срок службы — 21 год, но на заслуженный отдых ее никто не отпустил) и бетонный канализационный коллектор 1917 года выпуска, диаметром 1000 мм (срок службы — 30 лет, но кто считал). 13 сентября пресс-служба администрации губернатора насчет столетней «Царь-трубы» сообщила следующее: «Видимых разрушений этой трубы раньше не было, но при обследовании выявились многочисленные повреждения, а в грунте – пустоты, в которые уходила вода. Поэтому вся территория площади была огорожена, организованы круглосуточные посты охраны, ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано около 40 единиц техники «Водоканала». Аккредитованная лаборатория определит, в каком состоянии грунтовые породы, насколько опасны пустоты».

Подразумевалось, что в эти «пустоты» площадь может попросту провалиться. Вместе с митингующими. Поэтому — только заборы, только хардкор. Митинг 9 сентября прошел вокруг заборов. Спустя неделю выразить протест против повышения пенсионного возраста в разрешенном ранее месте собрались депутаты петербургского ЗакСа. Но им вежливо отказали — площадь ведь огорожена. Правда, в письме, которое один из заявителей митинга, депутат Борис Вишневский, получил в ответ на свое обращение из ГУП «Водоканал», было меньше уверенности, чем в пресс-релизах. В нем говорится, что на площади ведется «геофизическое лабораторное обследование аккредитованной лабораторией». По результатам этого обследования и изысканий специалисты сделают вывод, есть под площадью пустоты или нет. «На мой взгляд, само по себе проведение обследования и изысканий не создает никакой угрозы безопасности участников митинга, на что третий день подряд кивает Смольный», – говорит Борис Вишневский.

14 сентября корреспондент «Фонтанки» отправился на разведку. Площадь, действительно, огорожена. Правда, со стороны набережной остается лазейка. Но, стоит в нее сунуться, рядом появляется охранник. Он настоятельно советует обходить площадь с другой стороны забора — по проезжей части.

– Вы что, по стройке пойдете? – сердится он. – Тут проход закрыт, тут только рабочие ходят. Вы что, про аварию не знаете? Не чувствуете, что дерьмом пахнет? Площадь уже две недели закрыта. Ремонтировать будут до 1 октября. А может, и дольше. Мы живем где? В России.

Дождавшись, пока охранник уйдет, корреспондент все же завершает задуманное и пробирается на площадь, лавируя между кучами щебня и песка. Тротуарная плитка, которой выложена площадь, на нескольких участках вынута и сложена аккуратными штабелями. В проплешинах — свежий песок, кое-где небрежно вскопанный, случайно вступить в него ногой мешает забор. Через всю площадь за спиной Ленина протянут напорный трубопровод. На газоне трое серьезных мужчин заняты оранжевым проводом, который соединяет ряд металлических штырей, воткнутых в землю. Мужчины неразговорчивы. На вопрос: «А что это вы тут делаете?» отвечают дежурное «Обследуем территорию».

Между тем на площади появляется гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков. Он приехал, чтобы ответить на вопросы телеканалов. «Фонтанка» удачно оказалась в нужном месте в нужное время. Евгений Целиков рассказывает, как локализовали размыв 6 сентября: «После начала работ в зоне размыва был зафиксирован дефект на канализационном коллекторе. Сопоставив визуальные признаки проседания самой площади, появление воды в дренажной системе фонтанов, разрушение участка канализационного коллектора на противоположной стороне, сопоставив эти признаки, чтобы не допустить техногенных аварий, мною было принято решение огородить не только место проведения работ, но и саму площадь, где эти дефекты визуально были видны».

Взяв на себя ответственность за закрытие площади, Евгений Целиков сообщил, что к работе подключилась еще одна организация.

«Специализированная геодезическая лаборатория возьмет соответствующие анализы, и тогда уже можно будет сделать вывод, есть ли проблемы техногенного характера в грунтовом основании площади или около вокзала, или же их нет. Только после этого можно завершить ремонт и открыть зону проведения работ, – сказал Целиков на камеры. – Я надеюсь на самый хороший сценарий — что вода все-таки уходила в канализационный коллектор, в его дефект. Если лабораторные испытания дадут результат, что под площадью все-таки есть размывы и каверны, заполненные водой, то потребуются отдельные проектные работы. Я бы не хотел предполагать такой сценарий». Сроки завершения исследовательских работ — до 29 сентября. Раньше площадь не откроют.

– Когда посадят тех, кто недоглядел за столетним коллектором и пятидесятилетним трубопроводом? – поинтересовался корреспондент «Фонтанки».

– Будет отдельное разбирательство и анализ этой ситуации, – ответил Евгений Целиков. – Коллектор и водовод был у нас заявлен на реконструкцию в программе 2020 года. А ситуация продиктовала работы сейчас. Будут ли привлечены прокуратура и следственный комитет, сейчас я бы не хотел говорить на эту тему.

– А есть ли методика выявления таких дефектов до того, как вода появится?

– Есть методики, есть диагностика. И мы предупреждаем значительное количество подобных техногенных повреждений.

– А почему сейчас не получилось? Вы же знали, что коллектору 100 лет?

– Ситуация получилась вот таким образом. Дополнительный анализ даст причины возникновения и сроки возникновения. Но это работа будущего.

Специализированная геодезическая лаборатория, которой предстоит «работа будущего», называется ООО «ТехноТерра». Целиков утверждает, что это – сертифицированная лаборатория, но на сайте организации говорится, что «ТехноТерра» – проектно-изыскательская фирма. В разделе «услуги», действительно, значится «Лаборатория инженерно-экологического контроля (ЛИЭК) ООО «Межрегионлаб», которая занимается полевыми и лабораторными испытаниями. Вот перечень ее возможностей: химический анализ объектов окружающей среды, оценка физических факторов риска (имеются в виду факторы, которые могут негативно влиять на состояние и здоровье человека в условиях производства, вроде шума и освещенности), газогеохимические исследования состава почвы и грунтов (для безопасности строительства новых зданий требуется почва с инетрными газами в составе, их-то и ищет лаборатория).

Гендиректор «ТехноТерры» Владимир Решетов тоже готов ответить на вопросы журналистов.

«Что мы имеем от природы? – говорит Владимир Решетов. – От природы мы имеем слабые грунты, которые, вы знаете, приводили нас к аварии в метрополитене, в системе «Водоканала», ГУП ТЭК, это известные факты. В природе мы имеем агрессивную среду, связанную с блуждающими токами. Отсюда — ускоренное коррозирование в нашем климате, в наших геологических данных. Вода поступала в подземное пространство. Песок, грунты и суглинки будут вымываться. Если они будут вымываться — будут пустоты. Если будут пустоты — будут провалы. Механизм очень простой. Никакой политики, простая геология и инженерия».

– Вы можете объяснить просто, как если бы восьмилетнему ребенку объясняли, что конкретно вы здесь делаете? – спросил корреспондент «Фонтанки».

– Восьмилетнему ребенку я скажу следующим образом. Уважаемая девочка…

– А может быть, мальчик. Но вы продолжайте.

– Да, ну хорошо. Если под землей порвется труба, она все затопит...

– Это вы про причины, а вы расскажите, что конкретно вы будете делать? Провода в землю втыкать, живого человека в трубу запихивать?

– Ни один человек не пострадает. Провода мы кладем поверху, измеряем сопротивление. Сопротивление земли. Это — метод электротомографии. Чтобы понять общую структуру геологических процессов, нам нужно опуститься на еще большие глубины. И для этого мы либо ночью, либо в момент, когда техника не работает, будем применять сейсмопрофилирование. Мы будем возбуждать сигнал. И смотреть, как отраженный сигнал продольно-поперечных волн портирует нам подземное пространство. Это все не химеры, это отработанные методы. Этому учат в Горном институте.

– В какую сумму городу обойдутся ваши услуги?

– Стоимость услуг будет определена в течение недели.

– Примерную сумму можно назвать?

– Я думаю, это будут первые сотни тысяч рублей. Первые-вторые. Но сотни тысяч рублей. Не миллионы и не миллиарды. Сумму я и правда не знаю пока. Вот вы, если заболеете, вы же не знаете, в какую сумму вам обойдется лечение. Конечно же, нет. Контракт на сегодняшний день не заключен. Мы выехали по гарантийному письму. И занимаемся диагностикой — проводим испытания, чтобы понять состояние системы.

– Что значит «по гарантийному письму»? Вы бесплатно это все здесь делаете сейчас?

– Нет, не бесплатно. Есть несколько форм взаимоотношений юридических лиц. Для того, чтобы оценить масштаб, сколько нужно работы, для этого делается оценка. Любая полевая работа начинается с рекогносцировки, с исследования. Вот мы этим сейчас занимаемся.

– Так а исследования сколько стоят?

– Это все обсчитывается, и будет выставлено городу, когда будет определен объем работ.

Накануне вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов заявил депутатам, пытавшимся договориться о проведении митинга, что «недопустимо ставить под угрозу безопасность петербуржцев» .

Второе чтение пенсионной реформы в Госдуме намечено на 1 октября. Окончательное третье чтение может случиться через несколько дней. «Царь-труба» свое слово сказала. Теперь надо выяснить, какое сопротивление продемонстрирует земля.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"