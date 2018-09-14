«Фонтанка» за 60 секунд — 10-14 сентября

Вот вы говорите — Солсбери. А наших читателей больше волнует набережная лейтенанта Шмидта, по которой плавали утки. Потому что подтопило.

Но Петров и Боширов дали интервью Симоньян. Мы разобрали его по косточкам и не нашли мяса.

Депутат Госдумы Андрей Луговой, которого в свое время тоже подозревали в громком отравлении, выступил на разогреве у Петрова и Боширова.

На митинге против пенсионной реформы 9 сентября жестко винтили всех. Петербург стал лидером по числу задержаний и фото-мемов с пойманными полицией детьми.

Самой младшей из более 600 задержанных – 13 лет. Дети, которые ходят протестовать на площади, не так просты, как многие считают.

Тем временем стало ясно, сколько и чего получат задержанные на митинге против пенсионной реформы. Мало никому не покажется.

Экономист Андрей Нечаев рассказал о том, есть ли у рубля будущее. Спойлер: все будет хорошо, но не сразу.

А в бюджете Санкт-Петербурга будет дефицит в 40 миллиардов рублей. Но это еще ничего, бывало и 50.