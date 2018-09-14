Глава МИД Германии поделился впечатлениями от переговоров с Лавровым. Он назвал их “конструктивными”

Глава МИД ФРГ Хайко Маас признал «интенсивными и конструктивными» переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он добавил, что обсуждал с главой МИД среди прочих тем "ситуацию в Идлибе, где Россия несет большую ответственность за гуманитарную ситуацию", сообщают РИА Новости 14 сентября.

"Но противоречия не исключают интенсивных отношений, совсем наоборот", — подчеркнул Маас.

Территория провинции Идлиб в настоящее время находится под контролем боевиков. В Москве и Дамаске также заявляют, что террористы периодически атакуют позиции сирийский войск.

На прошлой неделе ситуация в занятой оппозиционными группировками сирийской провинции обсуждалась на саммите в Тегеране. По его итогам президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. После саммита Россия созвала Совбез ООН.