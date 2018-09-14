Европа вслед за Россией отказывается от сезонного времени

О том, что с конца 2019 года в Евросоюзе сезонного перевода стрелок больше не будет, сообщила 14 сентября еврокомиссар Виолета Булк. Ее слова приводит агентство Рейтер.

Страны-участницы смогут сами определиться, выбирают они летнее время или зимнее. Европарламент и национальные правительства должны будут договориться о таком решении до конца 2018 года.

«Либо мы останемся в летнем времени, либо желающие жить в зимнем переведут стрелки в октябре 2019-го — и все», – пояснила Булк.

Ранее в ЕС было проведено исследование, которое показало, что против перевода стрелок выступают 84 процента опрошенных — всего в нем приняли участие 4,6 миллиона человек.

Ранее 12 сентября предложение отказаться от сезонного перевода часов выдвинул глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер .