Происшествия
Петр Верзилов очнулся в реанимации впервые с 11 сентября
Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в себя впервые с 11 сентября. Об этом сообщается в telegram-канале «Медузы».
Об изменениях в состоянии Петра Верзилова журналистам издания сообщили родственники активиста, который все еще находится в реанимации. Петр Верзилов был госпитализирован вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. По словам его гражданской жены, активист теряет зрение, речь и способность передвигаться. Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Близкие мужчины считают, что Верзилова отравили.
Справка:
Петр Верзилов прославился в конце 2000-х как участник арт-группы «Война» вместе со своей женой Надеждой Толоконниковой. Во время процесса над Pussy Riot он стал представляться продюсером группы, дело получило международный резонанс. В 2014 году Толоконникова и еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина учредили издание «Медиазона», Верзилов стал его издателем. Последняя акция Pussy Riot прошла во время финала Чемпионата мира-2018 по футболу: Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Карачева выбежали на поле в костюмах полицейских. 17 июля их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей. Кроме того, их оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды.