Петр Верзилов очнулся в реанимации впервые с 11 сентября

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в себя впервые с 11 сентября. Об этом сообщается в telegram-канале «Медузы».

Об изменениях в состоянии Петра Верзилова журналистам издания сообщили родственники активиста, который все еще находится в реанимации. Петр Верзилов был госпитализирован вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. По словам его гражданской жены, активист теряет зрение, речь и способность передвигаться. Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Близкие мужчины считают, что Верзилова отравили.