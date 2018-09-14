«Это еще дешево». Раскрыта тайна петербургских планшетов для Минобороны по 350 тысяч за штуку

Из французских, немецких и американских комплектующих в Петербурге собирают отечественные планшеты для армии. Прибыльный бизнес создали моряки-подводники из закрытого города, и тех, кто удивляется, уверяют: "Вы еще принтеры за 1,5 млн не видели!"

Георгий Поляков/Интерпресс

Несколько лет эксперты и СМИ гадали, из чего – из платины или, может, из золота – в Северной столице производят планшеты для военных «АГРШ.466229.054» стоимостью по 350 тысяч рублей. Но характеристики и назначение этих устройств до сегодняшнего дня были секретом.

Петербургский приборостроительный завод «Сигнал», который входит в концерн «Автоматика» «Ростеха» и специализируется на изготовлении спецаппаратуры в интересах Минобороны России и других силовых ведомств, несколько лет сотнями закупает планшетные компьютеры под названием «СВУ» АГРШ.466229.054 у их единственного поставщика — небольшой петербургской компании «Атри» с Черной речки. Цена одного устройства – на зависть самым дорогим моделям Apple iPad — более 350 тысяч рублей. И кроме этой цифры, о них ничего больше не было известно.

Про загадку «золотых» планшетов из Петербурга писали и федеральные СМИ, и профильные ресурсы: обсуждали их с экспертами, но зацепиться в документации было не за что, а производитель хранил таинственное молчание. Но и на старуху бывает проруха – 6 сентября «Сигнал» инициировал очередную закупку – 118 устройств за 42,05 млн рублей – и допустил оплошность, с которой теперь, говорят, разбирается ФСБ. В Сеть попали отчетные калькуляции и спецификация устройства вплоть до винтика – с подробными ценами, а также реальная финансовая отчетность «Атри». Прежде они предназначались для внутреннего пользования. «Фонтанка» вчиталась, а потом заговорил и сам производитель.

Из «Плановой калькуляции» можно узнать, что государственным заказчиком устройств является Министерство обороны РФ. Расчет, принятый ведомством, был произведен на комплект из 100 штук, но для удобства мы приводим цены на одно устройство.

Судя по этим документам, все материалы для производства одного планшета стоят 71642 рубля, из которых большая часть – 93,35% – это комплектующие, а оставшееся — металл и другое сырье. Оплата труда за сборку добавляет к его цене еще почти столько же – 59387 рублей. Из калькуляции можно сделать вывод, что работой над устройствами занимаются 7 сотрудников: оператор станка с ЧПУ, инженер по комплектации оборудования, инженер-конструктор, инженер-программист, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и инженер подготовки производства.

Еще есть некие «накладные расходы»: общепроизводственные и общехозяйственные нужды, которые составляют почти треть финального прайса — 109,3 тыс. рублей. Плюс еще «страховые взносы» — 17721,14 рубля и «прибыль» производителя – 38911 рублей с устройства (13%). Итого цена без НДС получается 296997 рублей. А с налогом достигает заветных 350 тысяч (подробнее — смотрите инфографику).

Из расшифровки к калькуляции можно узнать, что на один планшет уходит металлических плит, листов и прутков производства ООО «Лист СПб» из Парголово на 4911 рублей. А в основе отечественного ноу-хау лежат зарубежные разработки.

В частности, никель-металлогидридный аккумулятор 16SIP VHAA1700 PB французской фирмы Arts Enegry (бывший завод SAFT) от ТД «Бустер» за 2961 рубль. И готовый процессорный модуль – 34005-1000-16-2EXT COMe-mCT10 N2600 1GB E1 производства немецкой фирмы Kontron, которые поставляет ЗАО «РТСофт» за 13623 рубля. Из характеристик на сайте поставщика следует, что «сердцем» планшета является процессор американской компании Intel – Atom N2600 с оперативной памятью 1 Гб. Также отдельно закупается специальное стекло для экрана АГРШ.18.08.048 от ООО «Электроконнект» ценой 5453 рубля за штуку.

Исходя из этих данных получается, что «Атри» облекает все эти компоненты (ценой чуть более 70 тысяч) в металлический корпус и продает НПП «Сигнал» в 5 раз дороже.

Не планшет, а крышка

Генеральный директор компании «Атри» Александр Синельниченко в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что публикация документов стала для него неприятным сюрпризом.

– Я не понимаю, какого черта «Сигнал» выложил все наши заключения на сайт. Эти документы для «внутреннего пользования». Почему они оказались там, я не знаю, но ФСБ этим уже занимается, – отметил основатель компании.

Тем не менее он согласился рассказать, что представляют из себя «планшеты за 350 тысяч». Оказывается, это и не планшет вовсе, а крышка от ноутбука, который используется для «задач, которые касаются железных дорог, полевого использования». АГРШ — присвоенный номер «Атри» для всей продукции компании, а «СВУ» — сокращение от «специальное вычислительное устройство».

– Его назвали планшетом для простоты – это составная часть устройства «Сигнал», которое называется М-203. По сути своей это мощный промышленный ноутбук, к которому подключаются различные спецустройства. Это то, что я могу вам сказать, – таинственно рассказал Синельниченко. – А наш «планшет» — это вычислитель, и он является специально разработанной крышкой этого ноутбука.

По его словам, корпус устройства – цельнофрезированный металл. Плата, которая указана в спецификации, — это только процессорный модуль, на который ставится память. Все остальные интерфейсы и специальные шины разрабатываются и монтируются на дорогостоящем оборудовании, а потом проводится комплекс климатических и ударных испытаний. Поэтому накладные расходы, которые превышают стоимость всех компонентов, как он считает, даже очень низкие — ведь это не серийное производство.

– Так как это специальное устройство, то здесь накладные расходы очень низкие! У меня все заказчики удивляются: почему вы так дешево продаете? Мы, говорят, принтеры покупаем по 1,5 млн рублей, а у вас целый компьютер стоит 350 тысяч, – отметил гендиректор.

На вопрос о том, почему в таком устройстве используется процессор американской фирмы и другие иностранные компоненты и как это коррелирует с политикой импортозамещения, он отметил, что фирмой был разработан полностью отечественный модуль, который можно было бы устанавливать в планшеты, но программное обеспечение заказчиков заточено под Intel.

Бизнес пенсионеров-подводников

Компания «Атри», созданная в 1998 году, была названа в честь трех Александров — основателей. Один из них довольно быстро вышел из бизнеса, таким образом, теперь «Атри» владеют в равных долях Александр Синельниченко и Александр Иванов. Бывшие моряки-подводники служили вместе в закрытом городе Заозерске (он же – Североморск-7, Мурманск-150) в Мурманской области. В разговоре с «Фонтанкой» Синельниченко отметил, что наработанные за время службы контакты сыграли свою роль в становлении бизнеса — в основном поставки идут на флот.

– Когда вышли на гражданку, на пенсию, занялись тем, что мы умеем делать, – рассказал гендиректор «Атри». – Когда мы увидели, что разрабатывают сейчас люди, которые отношения к кораблям не имеют, стало обидно за флот, и мы взялись за эти вещи. Мы знаем требования, которые предъявляют матросы и офицеры к оборудованию: удобнее, надежнее и проще.

Бизнес оказался довольно прибыльным. Если верить отчетности «Атри», приведенной в утекшем файле, за 2016 год её финансовые показатели были целиком обеспечены контрактами Гособоронзаказа. Выручка составила 253,5 млн рублей, а чистая прибыль — 33,6 млн рублей, рентабельности – 22,66%.

Поставки планшетов идут не только «Сигналу», но и «Электроприбору», «Северному рейду», в институты, которые работают с госконтрактами. Например, в МГТУ имени Баумана для комплектации глубоководного аппарата «Русь» или в ЛЭТИ — для системы управления гидроакустической станцией. По желанию заказчика устройства снабжаются одобренной Минобороны операционной системой Astra Linux Special Edition (сборка «Смоленск») или отечественной системой «Нейтрино».

Компания планирует наращивать производство в Петербурге и затеяла стройку в особой экономической зоне «Новоорловская». В проект производственного корпуса вложат 250 млн рублей. Недавно были получены все необходимые разрешения, и в ближайшие дни начинается строительство.

Маржа больше, чем у Apple

Генеральный директор АО «Асилан» Сергей Курдиков, который занимается поставкой компьютерной техники по всему Петербургу и России, в том числе и в госструктуры, отметил, что наценка в 13% вполне на уровне рынка — средние производители могут себе в России позволить сейчас 10-15%. Рентабельность в 22,6% он назвал хорошей для этого бизнеса, но не уникальной. А вот финальная цена могла быть и выше.

– Неправильно говорить, что данная железяка складывается только из цены комплектующих, – отметил эксперт. – В компании занимаются производством уникальных вещей, и в теории могли бы и большую наценку закладывать, ведь это изделия, которые не каждая компания может создать.

Другой эксперт в разговоре с «Фонтанкой» отметил: купить удовлетворяющий требования Минобороны планшет, по всем ГОСТам, нетривиальная задача; и, может быть, «Атри» и перепродаёт iPad в военной упаковке, зато у неё есть необходимый набор документов.

Например, стоимость комплектующих флагманского iPhone X, как посчитали эксперты компании TechInsights , порядка $357,5. Таким образом, устройство ценой в $999 в США на старте продаж давало валовую маржу в 64%. А в случае с планшетом Минобороны этот показатель достигает 80%. Но если у яблочной компании оставшаяся от финальной стоимости часть, очевидно, идет на затраты на продвижение, рекламу и распространение, и голосует за неё рублем или долларом потребитель по всему миру, то в случае российского девайса заказчик предпочитает процедуру единственного поставщика и госбюджет.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»