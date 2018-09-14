На Садовой машина вылетела на тротуар с людьми. На Жукова «вскрыло» ВАЗ, рядом видели ребёнка на земле

Две серьёзные аварии «по мотивам» ДТП с детьми на Ленинском проспекте случились вечером 14 сентября в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Около 17:30 на перекрёстке улиц Жукова и Феодосийской «Фольксваген Пассат», в госномере которого три шестёрки, протаранил ВАЗ-2114, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По их словам, пострадали женщина и ребёнок. «Когда проезжали, ребёнок лежал на земле. Служб ещё не было», – пишет Екатерина. «Тоже проезжал мимо, ребёнок лежал на дороге», – вторит ей Александр. «Ребенок жив, мать жива. Пострадали сильно. У женщины спина, у малыша голова, большая рана», – рассказывает Елена.

Точные обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.

Около 16 часов на Садовой улице, 48, в Центральном районе 34-летний мужчина на «Опеле Астра» не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешехода – 36-летнюю женщину. В тяжёлом состоянии её госпитализировали, передаёт отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Эти аварии вместе взятые напоминают ДТП на Ленинском, где автомобиль в результате столкновения с другой машиной вылетел на тротуар. Число скорых указывало на большое количество пострадавших, и в соцсетях предположили, что были сбиты пешехода. Однако оказалось, что пострадали люди в машине – женщина и трое детей.