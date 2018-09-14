Суд отменил продление Удальцову ареста
Мосгорсуд признал незаконным продление 30-дневного административного ареста оппозиционера Сергея Удальцова на 112 часов, проведенных в больнице, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Аграновский.
"Апелляционная инстанция отменила решение о включении срока нахождения Удальцова на лечении в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста. Он выйдет на свободу сегодня", – сообщил он 14 сентября.
В Мосгорсуде это решение подтвердили.
"Определение судьи Мещанского суда в отношении Удальцова отменено. В удовлетворении заявления начальника ОМВД РФ по Красносельскому району Москвы по делу об административном правонарушении в отношении Удальцова отказано", – сказали в пресс-службе суда.
По словам супруги Удальцова Анастасии, оппозиционер выйдет на свободу в течение нескольких часов, как только документы из Мосгорсуда доставят в изолятор временного содержания.
Накануне сообщалось о том, что к 30-дневному сроку ареста координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова Мещанский суд Москвы прибавил ещё четыре дня.
Симоновский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство МВД в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова. Оппозиционеру назначили "административный надзор на 3 года со следующими ограничениями: запрет на посещение и участие в политических мероприятиях, запрет на выезд без разрешения за пределы МО, обязательная явка в ОВД два раза в месяц".
Справка:
14 августа Сергея Удальцова задержали за повторное нарушение при организации митинга против пенсионной реформы. Ему назначили 30 суток административного ареста. Сам митинг прошел 28 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве. Он был согласован с московскими властями, в нем приняли участие около 6,5 тыс. человек. Обвинение посчитало, что оппозиционер сжигал портреты людей, напоминавших глав государства, в рамках некой другой, несанкционированной, акции.