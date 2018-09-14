Старшую и среднюю из сестер Хачатурян психиатры признали вменяемыми

Две сестры Хачатурян признаны вменяемыми по результатам психолого-психиатрической экспертизы.

Об этом 14 сентября сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова адвоката Алексея Липцера. «Кристину и Ангелину (старшую и среднюю сестру, соответственно) эксперты признали вменяемыми», — сказал он, добавив, что детально с экспертизой пока не ознакомился.

Таким образом, невменяемой из сестер Хачатурян признана только самая младшая. Сейчас она находится в больнице СИЗО, где дожидается решения суда о направлении на принудительное лечение.

Три сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, были арестованы 2 августа. По версии следствия, преступление было спланировано девочками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им. А прокуратура заявила, что убитый Хачатурян насиловал своих дочерей.