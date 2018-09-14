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14.09.2018 18:33
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Джереми Кларксон сделал путь от Top Gear до проводника в миллионеры

Джереми Кларксон, бывший ведущий Top Gear на BBC и нынешний ведущий Grand Tour на Amazon Prime, подписал контракт на ведение шоу «Кто хочет стать миллионером?», сообщает 14 сентября The Sunday Times.

На фоне упорных слухов о закрытии проекта Grand Tour Кларксон, уволенный с BBC в 2015 году из-за драки с продюсером, заявил, что «с нетерпением ждет возможности провести хоть немного времени подальше от Джеймса Мея и Ричарда Хаммонда». В марте 2018 года он уже вел шоу «Кто хочет стать миллионером?» в качестве приглашенного ведущего, и местная публика если не с восторгом, то весьма положительно восприняла его возвращение на британские телеэкраны. Передача с его участием получила более высокий рейтинг, чем другие выпуски серии, что, скорее всего, и послужило причиной приглашения Кларксона в качестве постоянного ведущего.

Несмотря на то, что Кларксон упорно опровергает слухи о прекращении производства Grand Tour, известно, что в данный момент заканчивается работа над третьим сезоном, который должен выйти в эфир в ноябре, и до сих пор не объявлено, будет ли четвертый. В британской прессе ходят слухи, что участь шоу под сильным вопросом.

Первые выпуски Grand Tour, сделанные уволившейся с ВВС вслед за Кларксоном командой Top Gear, на волне хайпа имели невиданный для стриммингового сервиса Amazon Prime успех. На фоне относительных неудач новых ведущих Top Gear, пришедших на смену «команде Кларксона», казалось, что Grand Tour займет его место «главного мирового автомобильного шоу». Но последующие выпуски показали, что в основном GT повторяет «трюки и приколы» старого TG, и интерес стал постепенно затихать. Судя по всему, Кларксон почувствовал это и решил поискать дополнительную работу.

Оригинальное шоу "Who Wants to Be a Millionaire?" выходит на канале ITV с 1998 года, при этом во многих странах есть его варианты, купленные по франшизе. В России шоу «Кто хочет стать миллионером?» показывает Первый канал, а ведет его Дмитрий Дибров.

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