Лавров: Россия готова сотрудничать с Британией в деле Скрипалей

"Наше предложение задействовать механизмы [для расследования отравления в Солсбери] остается в силе", – заверил 14 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что имена Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых полицией королевства в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии, были установлены Великобританией еще в апреле, однако обнародовали эту информацию только в сентябре. "Сплошные голословные обвинения с требованиями признать свою вину", – так Лавров описал сведения о Петрове и Боширове.

При этом Лавров не стал комментировать поведение Великобритании в вопросе расследования дела Скрипалей, отметив, что "к ним [британцам] нужно обратиться, почему это проводится таким несуразным методом". Он заверил, что предложение России оказать помощь в деле Скрипалей остается в силе.