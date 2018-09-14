Бывший вратарь «Зенита» Жевнов вошел в тренерский штаб Семака

Футбольный клуб «Зенит» объявил о новом трансфере. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, бывший вратарь команды Юрий Жевнов стал помощником тренера вратарей Михаила Бирюкова.

Жевнов – гражданин Белоруссии. В 2010 году перешел в «Зенит», в составе которого провел 27 матчей, а также стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. После ухода из «Зенита» Жевнов играл за «Торпедо» и «Урал». В 2017-м начал работать тренером в академии Белорусской федерации футбола. В сентябре того же года присоединился к штабу главного тренера национальной команды Игоря Криушенко.

«В клубе осталось немало людей, с которыми мы вместе играли и работали, — хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба — поэтому был очень рад, когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Юрьевичу Бирюкову. Сделаю все, чтобы «Зенит» становился только сильнее», – заявил Бирюков.

Напомним, в летнюю трансферную кампанию «Зенит» приобрел только одного футболиста – Клаудио Маркизио. Зато был усилен административный отдел: должность спортивного директора занял испанец Хавьер Рибалта.