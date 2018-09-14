В храмах России больше не будут молиться о Константинопольском патриархе Варфоломее

Служители храмов Московского патриархата больше не будут молиться за Константинопольского патриарха Варфоломея. Это решение принял Синод РПЦ на экстренном совещании 14 сентября.

"В критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога, Московский патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата", – говорится в заявлении Синода.

Кроме этого, РПЦ больше не будет участвовать в епископских ассамблеях и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что «так называемые экзархи» уже прибыли в Киев для начала подготовки автокефалии. Он также заявил, что Константинополь уже не в первый раз способствует расколу в Русской церкви. Похожая ситуация была, например, в 20-е годы XX века.