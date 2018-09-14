Когда задний не виноват: мусоровоз и эвакуатор устроили ДТП в Петербурге, сдав назад

В ДТП-«паровозиках» обычно виноват последний – тот, кто не соблюдал дистанцию. Однако за пару часов 14 сентября в Петербурге произошли сразу две аварии, опровергающие эту закономерность.

На 124-м километре внешнего кольца КАД, неподалёку от развязки с Выборгским шоссе, мусоровоз сдал назад, объезжая фуру, и врезался в автомобиль скорой помощи, сообщает очевидец Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, фура сразу же покинула место происшествия, «а касаемо дистанции, она была, и водитель сигналил и включал спецсигнал».

Затем на Гагаринской улице, 36, в Центральном районе эвакуатор, как говорят, сдал задним ходом в Honda Accord. Они перекрыли проезд, спровоцировав пробку. «Там не только фара. Пробил колесо парню, замял крыло, бампер», – перечисляет повреждения «Хонды» Вячеслав в «ДТП и ЧП».

Отметим, что информация об обстоятельствах ДТП от очевидцев предварительная. Все детали установит полиция.

В авариях никто не пострадал.