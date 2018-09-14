Набиуллина назвала объем валютных вкладов населения России

Суммарный объем валютных вкладов населения России составляет $ 87 млрд. Об этом в ходе пресс-конференции 14 сентября заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«В принципе, у нас валютные депозиты — во-первых, их доля на балансах банков снизилась, — и в целом это сумма около 87 миллиардов долларов. Это все валютные вклады населения», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что регулятор не видит никаких рисков относительно валютных депозитов населения. По словам Набиуллиной, ресурсов Банка России и банковской системы в целом хватает, чтобы в любой ситуации выполнить все обязательства перед населением — в той валюте, в которой эти обязательства есть.

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