Почему Дзюба станет теннисистом
1 Фаворит
По сравнению с SPb Open-2017 в этот раз организаторам удалось заполучить теннисиста из топ-10 – австрийца Доминика Тима. 2017 год он закончил на пятом месте. Тогда на итоговом турнире Тима не пустил в полуфинал бывший бойфренд Шараповой – Григор Димитров. Прямо по ходу соревнований достоянием публики стали отношения уже самого Доминика с другой теннисной красоткой — 11-й ракеткой мира Кристиной Младенович. К слову, на тот момент она была действующим победителем St.Petersburg Ladies Trophy. Возможно, она и рассказала Тиму о том, как здорово играть в Петербурге.
Тот год вообще был богат на яркие события в жизни Тима. В октябре из-за обвинений в харасменте из агентства CAA Sports уволили его менеджера Амита Наора. Однако пишут, что Тим продолжил сотрудничество с ним.
Сейчас Доминику 25 лет. И хотя в 2017 он находился в мировом рейтинге выше на три строчки, именно нынешний сезон можно назвать лучшим в карьере австрийца. В июне он впервые вышел в финал турнира Большого шлем «Ролан Гаррос», где уступил только Рафаэлю Надалю. Спустя два месяца уже на US Open соперники встретились вновь. Тут уже Тиму не хватило совсем немного, чтобы обыграть 17-кратного чемпиона турниров Большого шлема. Австриец разгромил Надаля в первом сете 6:0, а решающий проиграл на тай-брейке.
«Это навсегда останется в моей памяти. Никогда этот матч не забуду, это точно. Наверное, это первый действительно эпический матч, в котором я сыграл», – сказал после матча Тим.
А еще ему принадлежит один из самых эффектных результативных ударов в истории тенниса – он сделал это между ног.
2 Прощальный турнир Южного
Это будет очень грустный турнир. Именно его для завершения карьеры игрока выбрал Михаил Южный – легенда российского тенниса.
Бывший восьмой номер мирового рейтинга в одиночном разряде, победитель 19 турниров ATP (10 — в одиночном разряде), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе сборной России, двукратный полуфиналист турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2006, -2010), 13 сезонов подряд заканчивал год в топ-50 мирового рейтинга (2002—2014).
Сейчас Южному 36 лет и он на 110 месте. Михаил никогда не отказывался играть за сборную: во многом благодаря ему в 2002 и 2006 годах национальной команде удалось выиграть Кубка Дэвиса. Единственным скандалом в его жизни с натяжкой можно назвать историю, произошедшую в 2008 году на турнире в Майами, когда он от злости ракеткой до крови разбил сам себе голову.
С детских лет он тренируется у одного и того же человека – Бориса Собкина. Михаил Южный не добился тех же высот, как Евгений Кафельников или Марат Сафин, но трудно найти в российском теннисе человека более уважаемого.
С St. Petersburg Open у Южного особые отношения. Он всегда приезжал в Северную столицу даже в самые трудные времена для турнира. Михаил трижды выходил в финал в 2002, 2004, 2010 годах, но титул выиграл лишь в 2004. Теперь у него есть еще одна попытка.
3 Кто еще
Организаторам удалось уговорить вновь приехать прошлогодних финалистов: действующего чемпиона боснийца Дамира Джумхуру (28-й номер мирового рейтинга) и итальянца Фабио Фоньини (13).
В Петербурге им составит компанию и Марко Чеккинато (22) — одно из главных открытий сезона. В четвертьфинале «Ролан Гаррос-2018» Чеккинато обыграл экс-первую ракетку мира Новака Джоковича, став первым итальянским полуфиналистом парижского «мэйджора» за последние 40 лет.
Также в основную сетку St.Petersburg Open-2018 вошел канадец с русскими корнями Денис Шаповалов (34), который считается одним из самых перспективных молодых теннисистов мира. В июне он участвовал в Итоговом турнире ATP Next Gen для игроков не старше 21 года.
Кроме того, выступят россияне Карен Хачанов (25), Андрей Рублев (71) и Даниил Медведев (35), а также чемпион St. Petersburg Open 2012 года словак Мартин Клижан (66) и чемпион St. Petersburg Open 2010-го Михаил Кукушкин (87) из Казахстана.
4 Вернулся после двух операций подряд
Отдельно расскажем про участие швейцарца Стэна Вавринки. Два года назад, когда он впервые приезжал в Петербург, Стэн был настоящей звездой, третьей ракеткой мира. Теннисистов такого уровня Северная столица не видела очень давно. Швейцарец ожидаемо дошел до финала, где сенсационно уступил молодому Александру Звереву. Он должен был участвовать в St. Petersburg Open и в 2017-м, но незадолго до турнира из-за травмы колена досрочно закончил сезон. Виной всему старая травма колена, которая все чаще давала о себе знать. Долгое время Стэн играл через боль, но однажды врач сказал, что если он ничего не сделает, может вообще остаться без ноги.
Вавринке потребовались две операции. Первая – артроскопическая (минимальное хирургическое вмешательство), вторая – для устранения повреждений суставного хряща. После операций спортсмен еще долгое время не мог согнуть колено и даже просто присесть.
«После операций некоторые вещи изменились – возможно, навсегда. Но я уверен, что снова могу показывать свою лучшую игру. Будет ли этого достаточно? Мы не знаем? Я начал с нуля. Первая тренировка состояла из просто ходьбы. Сложнее всего было довольствоваться этим, когда знаешь, на что способен. Когда начинаешь с нуля, нужно довольствоваться 20-минутной, 30-минутной тренировкой. И это очень тяжело, потому что этот период длинный», – рассказывал после теннисист.
Нынешний сезон Вавринка начинал далеко за пределами первой сотни мирового рейтинга. Сейчас он уже на 88-й строчке. Да, может, он уже и не тот, что раньше, но на опыте он все еще способен показывать классную игру. В августе на турнире в Цинциннати Стэн впервые после операции дошел до четвертьфинала.
«Из-за травмы последний год был у меня очень сложный. Очень сложный. И вот теперь я, наконец, чувствую, что вернулся. Очень рад снова выигрывать матчи», – делился эмоциями
Вавринка.
5 Дзюба тоже сыграет?
Пока детали этой безумной идеи остаются в секрете, и вообще не до конца понятно, не шутка ли это. Как минимум, такой вариант сейчас рассматривается. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященному предстоящему турниру, заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев.
«Не хочу раскрывать всех секретов уровня игры Дзюбы, но теннисная подготовка внесла существенный вклад в его жажду борьбы, заряженность на победу и голевое чутье. У «Зенита» матч с «Локомотивом» в воскресенье 23 сентября, когда будет проводиться выставочный турнир с участием профессиональных теннисистов и любителей. Wild card мы для Артема держим, но ни в коем случае не будем отвлекать его и мешать футбольным успехам», – сказал тогда Медведев.
Сам Дзюба буквально на днях рассказывал в интервью пресс-службе РФС об особых отношениях с теннисом.
«Я люблю практически все виды спорта, но в последнее время выделю большой теннис. Я в него сам поигрываю, и играю неплохо. Мне нравится смотреть, я люблю Федерера, и люблю все "Большие шлемы". Сейчас идет US Open. Я очень расстроился, что проиграл Федерер и Шарапова проиграла. Люблю хоккей, НХЛ. Смотрю хоккей на Олимпиадах и чемпионаты мира. Люблю баскетбол, НБА. Когда идут Олимпийские игры, люблю смотреть волейбол. Смотрю и зимние, и летние Олимпиады. Я в курсе многих событий. Формулу-1 могу посмотреть. Но самый приоритетный в последнее время – большой теннис», – заявил Дзюба.
Рассказывают, что Артем недавно даже выиграл любительский теннисный турнир в Петербурге. А год назад его заметили на «СИБУР Арене» на матче 1-го круга St. Petersburg Open Михаил Южны – Джон Патрик Смит (Австралия). Так что, почему бы и нет?
6 Где будут играть
Как и последние три года основной корт турнира разместится на «СИБУР Арене». Стадион вмещает 7000 человек. А вот второй корт впервые появится в легкоатлетическом манеже по- соседству. Это существенно упростило жизнь организаторам и болельщикам. Раньше второй корт приходилось размещать во временной конструкции рядом, прямо на парковке. Это создавало большие трудности зрителям, которые забивали до отказа трибуны на решающих матчах. Сами теннисисты тоже не были в восторге. Теперь же нашли более удобную и комфортную площадку. Удивительно, что эту очевидную идею не реализовали раньше. Минус только в количестве мест: легкоатлетический манеж способен вместить максимум 350 болельщиков.
7 Призовой фонд
Призовой фонд St.Petersburg Open – 2018 по сравнению с прошлым годом увеличился на 149 985 долларов и составил 1 175 190 долларов. Победитель получит 193,5 тысяч долларов (в прошлом году – 178,5 тысяч), финалист – 101,9 тысяч (было – 94 тысяч). Вылет в полуфинале оценили в 59,8 тысяч долларов, четвертьфинале – 34,1 тысяч, 1/8 финала – 20 тысяч. Даже если участник основной сетки не выиграет ни одного матча, ему все равно гарантированы 11,9 тысяч долларов.
Артем Кузьмин, «Фонтанка»