Почему Дзюба станет теннисистом

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По сравнению с SPb Open-2017 в этот раз организаторам удалось заполучить теннисиста из топ-10 – австрийца Доминика Тима. 2017 год он закончил на пятом месте. Тогда на итоговом турнире Тима не пустил в полуфинал бывший бойфренд Шараповой – Григор Димитров. Прямо по ходу соревнований достоянием публики стали отношения уже самого Доминика с другой теннисной красоткой — 11-й ракеткой мира Кристиной Младенович. К слову, на тот момент она была действующим победителем St.Petersburg Ladies Trophy. Возможно, она и рассказала Тиму о том, как здорово играть в Петербурге.

Тот год вообще был богат на яркие события в жизни Тима. В октябре из-за обвинений в харасменте из агентства CAA Sports уволили его менеджера Амита Наора. Однако пишут, что Тим продолжил сотрудничество с ним.

Сейчас Доминику 25 лет. И хотя в 2017 он находился в мировом рейтинге выше на три строчки, именно нынешний сезон можно назвать лучшим в карьере австрийца. В июне он впервые вышел в финал турнира Большого шлем «Ролан Гаррос», где уступил только Рафаэлю Надалю. Спустя два месяца уже на US Open соперники встретились вновь. Тут уже Тиму не хватило совсем немного, чтобы обыграть 17-кратного чемпиона турниров Большого шлема. Австриец разгромил Надаля в первом сете 6:0, а решающий проиграл на тай-брейке.

«Это навсегда останется в моей памяти. Никогда этот матч не забуду, это точно. Наверное, это первый действительно эпический матч, в котором я сыграл», – сказал после матча Тим.

А еще ему принадлежит один из самых эффектных результативных ударов в истории тенниса – он сделал это между ног.