Аман Тулеев недолго был пенсионером. В 74 года он возглавил Кузбасский региональный институт развития профобразования

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вступил в должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.

На этом посту Тулеев сменил Алексея Зеленина, который перешел на новую работу, будучи избранным депутатом областного совета народных депутатов. В пресс-службе областной администрации отметили, что доктор политических наук Аман Тулеев стоял у истоков создания института, в 2002 году учреждение было создано именно по инициативе губернатора. Сегодня институт занимается развитием профобразования Кузбасса.

Напомним, Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», который унёс жизни 37 детей и 23 взрослых, и митинга, прошедшего в Кемерове. Он возглавлял регион 21 год.