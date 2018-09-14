Депутата Рады Украины Геращенко уличили в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против депутата Верховной рады Антона Геращенко. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает агентство «Украинские новости».

Дело было возбуждено по части 34 статьи 368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса Украины. Как отмечается, дело открыто согласно решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать. На данный момент проводится досудебное расследование.

«Страна.ua» уточняет, что антикоррупционные органы заинтересовались Геращенко из-за квартиры в Печерском районе Киева, которая не была указана в его декларации. Расследование, посвященное квартире, в которой проживает депутат, в марте опубликовал журналист Денис Бигус. В августе организация Бигуса выиграла суд, который и вынес предписание для НАБУ.

Сам Геращенко не склонен беспокоиться из-за действий НАБУ. «[Бигус] проводил расследование о том, что, по его мнению, у меня и у моей семьи недостаточно средств для аренды квартиры... Он обратился в суд, и суд обязал НАБУ открыть производство», — цитирует его «Интерфакс». Геращенко подчеркнул, что не переживает в связи с открытием уголовного производства, поскольку «чист перед законом».

13 сентября в незаконном обогащении заподозрили министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Суд 14 сентября забрал у него загранпаспорт, но выпустил на поруки других министров.