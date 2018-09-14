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Город
14.09.2018 17:17
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Три дороги, трамвайные пути и два моста: Смольный объявил 6 закупок по ремонту транспортной инфраструктуры на 56 млн рублей

 

14 сентября стартовал прием заявок на торги, которые проводит Дирекция транспортного строительства (ДТС). Учреждение ищет подрядчиков для ремонта трех дорог, двух мостов и трамвайных путей. Общая максимальная стоимость всех контрактов превышает 56 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

21,5 млн рублей ДТС готова заплатить за ремонт ныне не существующей улицы Пролетарской Диктатуры, которая переименована в Лафонскую по распоряжению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Согласно документации, протяженность участка, на котором полностью поменяют асфальт, составляет 380 метров. Кроме того, будущий подрядчик до 1 ноября 2018 года должен провести ремонт бордюров и нанести дорожную разметку. Это уже вторая попытка Смольного найти подрядчика для этой улицы. В прошлый раз аукцион был отменен за 6 дней до окончания приема заявок.

На ремонт дороги с неофициальным названием 1-й Обуховский проезд, идущей от Полевой улицы до дома 16 по Грузовому проезду, ДТС готова выделить до 15,4 млн рублей. На проезжей части тоже необходимо положить новый асфальт и обновить всю сопутствующую инфраструктуру. Дедлайн ремонта тот же, что и на улице Пролетарской Диктатуры, — 1 ноября 2018 года.

Кроме того, дирекция разыскивает ремонтника для работ на 850 метрах Московского шоссе от границы с Ленобластью и недоходя до границы строительства развязки на Колпинском шоссе. Интересно, что ремонт самого длинного участка, идентичный по требованиями вышеописанным, оказался самым дешевым — максимальная цена контракта составляет 3 млн рублей.

На трамвайные пути на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов городские власти выделили 8,6 млн рублей. Эти средства предусматривают разборку 367 кв. м асфальта и перекладку 108 метров старых путей. Закончить с работами необходимо до 1 декабря 2018 года.

Еще для двух объектов – Аларчина и 1-го Елагина мостов – ДТС разыскивает проектировщиков. За проведение инженерных изысканий и создание проекта ремонтных работ на переправе между Коломенским и Покровскими островами городские власти готовы заплатить до 4,2 млн рублей. На аналогичные работы по 1-му Елагину мосту, соединяющему одноименный остров с Каменным, выделено 3,9 млн рублей.

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