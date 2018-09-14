Агрегаторы в помощь: ФНС рассказала, как будет выводить самозанятых из тени

Налоги разрешат платить через мобильное приложение, а в качестве налоговых агентов выступят онлайн-площадки, где работающие на себя россияне ищут клиентов.

Николай Цыганов/Коммерсантъ

О введении упрощенного налогового режима для самозанятых стало известно в мае 2018 года. https://www.fontanka.ru/2018/05/08/047/ С помощью нового механизма государство рассчитывает вывести из тени 30 млн человек, работающих на самих себя и не делящихся налогами с государством. Пилотный проект может быть запущен в четырех регионах – Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан – уже с 1 января 2019 года. Как именно будет работать система, впервые приоткрыл глава ФНС Михаил Мишустин в ходе Восточного экономического форума-2018.

Статус самозанятого сможет получить гражданин Российской Федерации, который не имеет работодателя, но который оказывает услуги либо продает товары, которые он произвел сам, без посредников, сообщил глава ФНС в интервью ТАСС.

Вокруг нас таких людей огромное количество – это и автовладельцы, подрабатывающие частным извозом, и мастера маникюра, парикмахеры и швеи, работающие на дому, репетиторы, фотографы и так далее. По оценке налоговиков, это почти каждый третий работоспособный россиянин: из 82 млн таких граждан РФ официально трудятся и платят соцвзносы примерно 52 млн. Заставить остальных легализоваться (а государство уверено, что это будут все 30 млн) планируется с помощью льготных ставок.

«Сегодня самозанятый не отличается от обычного гражданина Российской Федерации, от физического лица, который получил доход, обязан его декларировать и платить 13%», – подчеркнул Михаил Мишустин. Упрощенный налоговый режим позволит отдавать государству 4% от заработка, при условии, что он не превышает 200 тысяч рублей в месяц. Причем в эту сумму уже будут входить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для сравнения: индивидуальный предприниматель, который использует упрощенную систему налогообложения, сейчас платит ставку 6% от оборота и вносит ежегодно более 30 тысяч рублей страховых взносов в Пенсионный фонд, в Фонд обязательного медицинского страхования и в Фонд социального страхования.

Отчисления в Пенсионный фонд для самозанятого будут добровольными. По умолчанию такому лицу положена минимальная социальная пенсия. Но, если он претендует на бОльшее, придется вносить соответствующие страховые платежи. Также есть возможность использовать индивидуальный пенсионный капитал.

Помимо льготной ставки выгода будет заключаться в удобстве: платить налог можно будет через специальное мобильное приложение, визит в налоговую не понадобится даже для регистрации. «Вы можете сканировать свой паспорт, сфотографироваться, и все — буквально несколько минут», – сказал глава ФНС. Сами платежи будут списываться с привязанной банковской карты.

За сокрытие налогов самозанятым может грозить штраф на сумму выручки. Однако Михаил Мишустин пообещал, что ФНС не будет проводить специальных проверок минимум год после внедрения системы.

Агрегаторы в помощь

Ранее эксперты высказывали опасения, что упрощенный режим не даст желаемого эффекта, поскольку в эту категорию налогоплательщиков выгоднее будет перейти именно ИП. При этом самих самозанятых реформа вряд ли мотивирует легализоваться.

Но государство рассчитывает здесь на помощь площадок-агрегаторов, через которые работающие на себя россияне ищут клиентов (You Do, «Яндекс.Такси», «Профи.ру» и другие). По словам Михаила Мишустина, они могут стать налоговыми агентами или просто наладить с ФНС обмен данными. «В частности, если человек хочет стать в будущем участником системы «Яндекс.Такси», он должен будет зарегистрироваться у нас в качестве самозанятого», – пояснил он. Иными словами, хочешь получать заказы — плати налоги.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что «позитивно оценивают» предложение ведомства и не видят рисков для своего бизнеса. «Мы рассчитываем, что распространение статуса самозанятых на водителей такси позволит упростить для них процедуру регистрации и уплаты налогов», – прокомментировали в пресс-службе. Компания также готова предложить пользователям помощь в администрировании доходов и в автоматической уплате налогов, если государство предоставит такую возможность. «Это высвободит водителям дополнительное время для работы и сделает статус самозанятых еще более привлекательным», – отметили в компании.

Сейчас «Яндекс.Такси» и другие подобные сервисы напрямую готовы работать только с ИП. Но подключать к агрегаторам физлиц за умеренную плату готовы посредники. Формально они оказывают водителям услугу по обучению или информационно-консультационные услуги. Поскольку для многих водителей такси это только подработка, тратить время и силы на открытие ИП хотят немногие. Ранее Uber (c 2017 г. объединился в России с «Яндекс.Такси». – Прим. ред.) насчитал 2 тысячи таких фирм только в Москве.

Сергей Муравьев, генеральный директор ООО «Эверест 8800» (партнер Uber, "Яндекс.Такси" и Gett по подбору водителей), считает, что нововведение мало изменит бизнес самих агрегаторов, но заставит изменить схему работы посредников и классические таксопарки. Последним будет выгоднее вывести водителей за штат и оформить их как самозанятых — чтобы не платить за них страховые взносы. Посредники будут переключаться на другие услуги, поскольку самозанятые смогут подключаться к агрегаторам напрямую.

«Мы, например, закупаем машины, чтобы оказывать услуги по аренде тем, кто хочет подрабатывать в такси, но не имеет своего автомобиля», – сказал он.

Играть честно

«Фонтанка» спросила работающих на себя петербуржцев, собираются ли они легализовать свой бизнес и делиться с государством доходами, а ИП — будет ли для них более выгодным новый режим. Как выяснилось, играть с государством по-честному готовы многие, но не все.

Анна, владелица ателье:

"У меня сейчас нет официального места работы, я учусь в магистратуре и получаю стипендию. Но у меня есть ателье, которое приносит мне 10 – 20 тысяч в месяц, в зависимости от сезона. Я планирую расширять этот бизнес и оформить ИП. Это даст возможность регистрировать торговую марку, а также послужит пропуском на оптовые склады.

Идея сделать упрощенный режим для самозанятых интересная, опять же налог будет меньше, чем у ИП. Но, как мне кажется, она больше подходит для тех, кто не стремится к развитию. Статус индивидуального предпринимателя позволит арендовать помещение, получать бизнес-кредиты. Получится ли это у самозанятого — для меня вопрос».

Екатерина, преподаватель танцев:

«У меня есть официальное место работы, «самозанятость» приносит около 20 – 30% дохода. Я бы хотела «играть» с государством по-честному, но в его честность по отношению ко мне не особо верится. Так что регистрироваться в приложении ФНС и оплачивать своими 4% неизвестно что я не буду. ОМС я не пользуюсь, оплачиваю все свои медицинские процедуры в негосударственных учреждениях. Что касается пенсии, то у меня есть большие сомнения в том, что мои деньги хоть в каком-то виде ко мне вернутся. Потому что с реформами в этой сфере не очень убедительно получается в последние 15 лет.

Но если бы отсутствие статуса самозанятого несло какие-то риски для моего бизнеса, то я бы, наверное, зарегистрировалась. Но точно не в первые два года, потому что качество реализации законодательных инициатив у нас оставляет желать лучшего».

Святослав, специалист по ремонту техники, ИП:

«ИП мое единственное и официальное место работы, которое приносит мне около пятидесяти тысяч в месяц минус расходы. С агрегаторами не работаю – клиенты сами приходят, ибо количество поломок в современной технике только растёт.

В работе по «упрощёнке» более-менее всё понятно: при операциях через кассу/безнал платишь 6% (при превышении порога в триста тысяч в год — 7%), и все довольны. С режимом для самозанятых в данный момент выглядит всё вполне прилично, однако на практике может оказаться гораздо сложнее. Один разговор – если человек сможет прийти в налоговую и сказать: «Я за месяц заработал сто тысяч, вот ваши честные четыре процента, до свидания». Другой — если встанет вопрос о необходимой регистрации всех операций через бланки строгой отчётности. Но если это и правда окажется выгоднее и удобнее, то я перерегистрируюсь».

Екатерина, парикмахер и визажист:

«Регистрироваться и, следовательно, платить государству не собираюсь. Официального места работы нет, на пенсию особо не рассчитываю.

Доход у меня небольшой и нестабильный. В среднем 15 тысяч рублей в месяц, но лет пять-десять назад, когда очень были нужны деньги, зарабатывала до 60 тысяч рублей за месяц. Раньше искала клиентов через свадебные группы «ВКонтакте» и свадебные сайты. Теперь только постоянные или по рекомендациям знакомых. Все-таки основная моя деятельность – мама и хозяйка.

Мне кажется, что такой образ жизни выбирают те, кто ценит свободу, творчество и независимость. Если бы я хотела стабильную, официальную и высокооплачиваемую работу, то достала бы свой диплом и устроилась коммерческим директором. Если буду зарегистрирована (как самозанятая), то это налоги, отчетность, документы. А значит, опять несвобода и зависимость».

Елена, мастер маникюра:

"Официально я не трудоустроена. Но самозанятость приносит мне от 60 до 80 тысяч в месяц. Для саморекламы я использую исключительно «сарафанное радио», так что сотрудничество ФНС с агрегаторами на моем бизнесе не отразится.

Но легализовать доходы все-таки скоро придется, так как я хочу взять ипотеку. Так что если такую систему внедрят с гарантированными обязательствами и удобным способом регистрации своего бизнеса, то я соглашусь".

Людмила, преподаватель английского:

«У меня есть основное место работы. Посторонние доходы – несколько часов в неделю, которые приносят около 10% заработка, так что, пожалуй, не буду регистрироваться. Агрегаторами я не пользуюсь – только «сарафанное радио». Вообще, я думала, что через такие площадки давно уже отлавливают и есть шанс попасть на штрафы.

Но если бы мой работодатель предложил мне перевестись в «самозанятые» и мой доход бы от этого вырос, то я бы зарегистрировалась — при условии, если реально всё просто с документами и есть удобное мобильное приложение. Для меня главное – именно отсутствие волокиты и лёгкость и понятность, что и как работает. Цели обмануть систему у меня нет».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»