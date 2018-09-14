ВЭБ начал инвестиционный спор с Украиной в связи с арестом акций Проминвестбанка

Внешэкономбанк (ВЭБ) инициировал в международном арбитраже инвестиционный спор с Украиной, предметом которого станет взыскание с Киева компенсации за незаконную экспроприацию инвестиций и за нарушение стандартов защиты прав инвестора, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя правовой дирекции ВЭБа Игоря Краснова.

«ВЭБ принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже, в котором в качестве ответчика будет выступать Украина как государство. Предметом иска будет являться взыскание ВЭБом с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций ВЭБа», — сказал Краснов.

По его словам, первым процессуальным шагом стало направление в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре, а в случае если спор не будет разрешен через переговоры, то он подлежит рассмотрению в арбитражном институте торговой палаты Стокгольма.

«Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов ВЭБа», — добавил Краснов.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции Проминвестбанка (украинская «дочка» ВЭБа) и украинских «дочек» Сбербанка и ВТБ (все — Киев). Арест был наложен по иску ряда компаний, которые связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Иск подан во исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая о взыскании с России компенсации за «отобранную» в Крыму недвижимость.