Строительство
25 октября 2018 года
Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме:
«Где жить на Васильевском острове»
Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Основные особенности локации и главные отличия от других (похожих). Чем строительство на намывных территориях отличается от обычного?
- Темпы жилищного строительства на намывах заметно опережают темпы строительства дорог и социальной инфраструктуры. Кто и как решит эту проблему?
- Кто сегодня заинтересован в жилье в на В.О.? Примерный портрет потенциального жителя. Какие объекты недвижимости здесь необходимы прежде всего? Какое жилье?
- Будущее Васильевского острова. Прогноз на 10-20 лет. Сколько здесь можно построить?
- Каковы перспективы освоение промышленных территорий, которые еще здесь остались? Проекты реализованные и не состоявшиеся.
- Население острова растет. Какие новые центры притяжения могут появиться/потребоваться на В.О., какую роль в их создании могут сыграть власти и бизнес?
- Опыт провальных проектов. Какие уроки из него можно извлечь?
По вопросам участия обращаться:
+7(812)416-777-3
Ольга Карпусь
ok@fontanka.ru