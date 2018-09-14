Ураган в США сносит дома и заправки, миллионы людей эвакуированы. Но есть оригиналы

Ураган «Флоренс» 14 сентября наносит первый удар. Он достиг восточного побережья США в 7:15 по местному времени, то есть в 14:15 по московскому. В нескольких штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации, аэропорты закрыты до субботы, местных жителей призвали покинуть свои дома, что они и сделали, перебиравшись вглубь штатов, сообщаю СМИ.

Петербуржцы, пережившие на этой неделе штормовую погоду, могут сравнить силу стихии и порадоваться, что живут не на том море: «Флоренс» – это четырёхметровые волны и ветер скоростью до 135 – 150 км/ч.

Перед приходом урагана на Южную и Северную Каролину обрушились проливные дожди, дороги и населённые пункты затопило, например силы ветра и волн хватило на то, чтобы снести автомобильную заправку, десятки тысяч местных жителей остались без электричества.

Кроме этих двух штатов, «Флоренс» угрожает Вирджинии, Джорджии и Мэриленду. В потенциально опасной зоне – пять миллионов человек. Число эвакуированных, по данным СМИ, составляет минимум 1,7 миллиона человек. Те немногие, кто остался, подготовились к осаде – запаслись водой, топливом, продуктами, тёплыми вещами, укрепили дома в надежде, что их не унесёт торнадо.

Фото: twitter.com/mrQuantumphysic

Хотя категорию урагана снизили до первого уровня по шкале Саффира-Симпсона, эксперты предупредили жителей и власти страны об «ужасающем стихийном бедствии». «Это ужасный, кошмарный шторм с метеорологической точки зрения. Мы никогда не видели ничего подобного», – заявил профессор метеорологии университета Джорджии Маршалл Шеферд, сравнив ураган со страшной птицей (цитата по «Российской газете»).

За ураганом следят как с земли, так и из космоса.

Видео: YouTube/NASA Johnson

И даже здесь не без политики. Президент США Дональд Трамп, выступая с официальным заявлением, заверил, что всё под контролем. При этом, злорадствует РЕН ТВ, он никак не прокомментировал новости о том, что именно его решением за считанные дни до сезона ураганов из резервного фонда чрезвычайных ситуаций было переведено 10 миллионов долларов на борьбу с нелегальной миграцией. Кроме того, СМИ объявили, что во время предыдущего урагана погибло не 18 человек, как говорилось официально, а три тысячи. Трамп в ответ заявил, что число жертв было намеренно завышено, чтобы его дискредитировать.

Однако дьявол в деталях. В соцсетях обсуждают случай в штате Мэриленд. Там, как пишет «РГ», в ожидании шторма хозяева забаррикадировались в своем доме, закрыв наглухо все ставни, но оставили в будке на лужайке пса. Скулящую собаку сняли с цепи и приютили сотрудники местной благотворительной организации.