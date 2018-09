Ураган в США сносит дома и заправки, миллионы людей эвакуированы. Но есть оригиналы

Ураган «Флоренс» 14 сентября наносит первый удар. Он достиг восточного побережья США в 7:15 по местному времени, то есть в 14:15 по московскому. В нескольких штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации, аэропорты закрыты до субботы, местных жителей призвали покинуть свои дома, что они и сделали, перебиравшись вглубь штатов, сообщаю СМИ.

Петербуржцы, пережившие на этой неделе штормовую погоду, могут сравнить силу стихии и порадоваться, что живут не на том море: «Флоренс» – это четырёхметровые волны и ветер скоростью до 135 – 150 км/ч.

Перед приходом урагана на Южную и Северную Каролину обрушились проливные дожди, дороги и населённые пункты затопило, например силы ветра и волн хватило на то, чтобы снести автомобильную заправку, десятки тысяч местных жителей остались без электричества.

This is scary. Retweet to show awareness 😪 #HurricaneFlorence #HurricaneFlorence2018 pic.twitter.com/aOSF7wJeh8

— Mr. (@MrQuantumPhysic) 13 сентября 2018 г.