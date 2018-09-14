В крымском городе введут режим ЧС из-за загрязнения воздуха

В расположенном на севере Крыма Армянске зафиксировали превышение в несколько раз предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере.

Режим чрезвычайной ситуации будет введен уже сегодня, 14 сентября, из-за ухудшающейся экологической обстановки. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ отмечено в пять раз, сообщает «Новая газета». При этом Роспотребнадзор заявил о том, что в данный момент нет необходимости в эвакуации взрослого населения.

Напомним, что жители города Армянска в конце августа начали жаловаться на неприятный запах и желтый налет, покрывающий металлические изделия. Власти 4 сентября признали, что на севере полуострова превышено содержание ангидрида (содержащего кислоту вещества) и объявили внеплановые каникулы для школьников.