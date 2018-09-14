Экс-президент Украины: Сюда ужас возвращаться

Второй президент Украины Леонид Кучма раскритиковал отечественных политиков из-за отсутствия единого видения развития страны. Об этом Кучма сказал в комментарии "Украинской правде".

"Я свое отработал. Я смотрю на нашу политическую тусовку, которая в Украине, – сюда ужас возвращаться. Я удивляюсь тем кандидатам, новым, которые сегодня есть, – что они могут сделать в этой ситуации? Не знаю, как можно с этим парламентом договариваться? Не вижу у нашей политической элиты единого стратегического курса развития Украины – это ужас", – заявил второй президент Украины.

На вопрос, как ему живется в "Украине без Кучмы", он ответил: "Наверное, лучше, чем рядовому гражданину. Но если посмотреть с прогнозом в завтрашний день, то мне не совсем комфортно. Я – это я. А есть еще мои дети, внуки и т. д.", – сказал он.

Леонид Кучма дважды избирался президентом Украины – в 1994 и 1999 годах, до президентства работал премьер-министром и народным депутатом. После начала работы Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Кучма был назначен представителем Украины на переговорах.