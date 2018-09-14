МВД оправдалось за использование Windows 7 и пообещало в 2019 году начать переход на отечественные аналоги

В МВД рассказали, что пока не могут отказаться от Windows, но работают над тем, чтобы в 2019 году начать внедрять на свои компьютеры российское программное обеспечение. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«МВД России на постоянной основе проводятся мероприятия по переходу на программное обеспечение отечественного производства. В то же время следует отметить, что указанный процесс невозможно осуществить одномоментно. Требуются поэтапные решения с учетом наличия унаследованных систем. Без затрат бюджетных средств на базе УМВД России по Калужской области развернут опытный полигон по проведению тестирования, апробации, внедрению отечественных средств вычислительной техники, коммутационного оборудования и программного обеспечения российского производства», – заявили в МВД.

Использование Windows 7 правоохранители объяснили после новости «Фонтанки», в которой сообщается, что Федеральная антимонопольная служба нашла нарушение в закупке более 30 тысяч компьютеров на миллиард рублей с софтом от Mircosoft. ФАС посчитала, что ведомство не смогло должны образом обосновать выбор иностранной операционной системы.