Меркель объяснила важность "Северного потока-2" для ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стан Балтии заявила, что проект "Северный поток-2" важен и значим для Германии.

"Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренностей о климате, наша потребность в газе на самом деле будет расти. Проект "Северный поток-2", мне кажется, будет значимым и важным для нас", — сказала Меркель на конференции 14 сентября, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что при этом Украина и дальше должна оставаться страной-транзитером газа. "Мне приятно, что комиссар (вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош) Шевчович примет участие в переговорах с Россией, я надеюсь, это произойдет в будущем. Если у нас есть проект "Северный поток", то нам, возможно, удастся реализовать проект "Северный поток-2", — сказала она.

По словам канцлера, она надеется, что удастся также реализовать проект турецкого газопровода, и Украина сможет далее служить страной-транзитером.

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что позиция Литвы в отношении проекта "Северный поток-2" остается прежней. "Мы оцениваем данный проект как геополитический, а не как коммерческий или энергетический проект. Наш взгляд основан, к сожалению, на не очень хорошем опыте. Мы знаем, что значит — зависеть от одного источника энергии, из России", — сказала Грибаускайте на конференции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".