18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +18
$ 68.28р
79.95р
17:38 14.09.2018
Расширенный поиск

Финансы
14.09.2018 16:29
Печать

Центробанк впервые с 2014 года поднял ключевую ставку: аналитики ждут доллар по 62 рубля и евро по 70

Несмотря на давление со стороны экспортеров и правительства, которые выступали за слабый рубль, ЦБ повысил ключевую ставку. Эксперты считают, что это собьет панику и даcт пространство для укрепления национальной валюты.

Центробанк впервые с 2014 года поднял ключевую ставку: аналитики ждут доллар по 62 рубля и евро по 70

глава Центробанка Эльвира Набиуллина// Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

В условиях оттока капитала, высокой инфляции, а также усиливающихся рисков санкций со стороны США и ЕС российскому регулятору необходимо было убедить рынки в надежности своей политики. Простого ужесточения риторики оказалось недостаточно, и ключевая ставка выросла впервые за 3,5 года.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 7,5%. Последний раз она увеличивалась 16 декабря 2014 года, но тогда сразу на 6,5%. — до 17%. На решение 14 сентября повторить этот ход, как говорится в заявлении ведомства Эльвиры Набиуллиной, повлияло существенное ускорение инфляции. Ожидается, что она достигнет пиковых значений в первом полугодии 2019 года. А повышение ставки, как думают в ЦБ, позволит вернуть её к показателю в 4% уже в первой половине 2020 года, когда пройдут эффекты от ослабления рубля и повышения НДС. 

Решение Центробанка стало несколько неожиданным для рынка. Большинство экспертов, а также премьер-министр Дмитрий Медведев и помощник президента Андрей Белоусов высказывались в пользу сохранения ставки на прежнем уровне.  Как считает Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари», у регулятора была возможность повременить с подъёмом  – инфляция в России в июле-августе лишь немного ускорилась по сравнению с началом года, а отток капитала замедлился.

Поэтому решение, как считают эксперты, было скорее вопросом укрепления авторитета ведомства.

– ЦБ РФ подтвердил, что является независимой монетарной властью, а не обычным министерством, которое подчиняется премьеру и президенту. Об этом мечтали легендарный руководитель ЦБР в 1990-е Виктор Геращенко и тогдашний премьер Виктор Черномырдин, – считает Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари».

Последствия повышения

Увеличение ставки затронет практически все сегменты национальной экономики – от финансов до производства и сферы услуг. Но влияние будет не прямым, а опосредованным – через изменение стоимости денег. В списке очевидных последствий – общий рост ставок в российской экономике – и кредитных, и депозитных. В июле-августе они уже постепенно начали увеличиваться, теперь этот процесс будет ещё более заметным, считают эксперты. 

– Ставки в экономике уже де-факто выросли – по вкладам они растут с середины августа – до 6,61% в первой декаде сентября против 6,32% в середине августа, – отметил Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Как считает Дмитрий Постоленко, портфельный менеджер «Сбербанк Управление Активами», пока это коснется вкладов на короткие сроки — до года. А стоимость заимствований для корпоративных заемщиков и вовсе не затронет — она уже на уровнях, значительно превышающих ключевую ставку. 

Курс рубля, как ожидается, станет стабильнее и укрепится, если не последует очередных санкционных ударов, которые весьма вероятны. Показательно, что сразу после решения по ставке национальная валюта выросла на 1% по отношению к доллару и евро.

Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари», считает, что на следующей неделе на фоне решения ЦБ рубль продолжит укрепление – курс доллара откатится к 67 – 67,5 рубля, а евро опустится ниже 79 рублей.

По оценке Разуваева, на фоне дорогой нефти и отсутствия геоэкономических стрессов к лету 2019 года отечественна валюта может прийти к курсу 62 рубля за 1 доллар, а евро будет находиться на отметках 70 – 71 руб. Только без стрессов обойтись вряд ли удастся – впереди очередные пакеты санкций за «химическое оружие в Англии», и неизвестно, чем закончится ситуация вокруг сирийского Идлиба.

Повысить нельзя оставить

Насчет целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки эксперты спорят. 

– Конечно, рост ставок по кредитам – это далеко не позитивное явление для экономики. Однако постоянное ослабление национальной валюты угрожает резким падением реальных доходов населения, а это непосредственный удар по всему потребительскому сектору. Соответственно, повышение ставки становится инструментом защиты рынка облигаций и курса национальной валюты, – считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

По его мнению, повышения ставки даже на 0,5%, а не на 0,25%, как сейчас, может оказаться недостаточным. В сложившихся условиях необходимо предоставить рынку более веские условия для того, чтобы инвесторы сохраняли свои вложения во вкладах. Поэтому от регулятора может потребоваться повышение еще до 8,5 – 9%, то есть придется вернуться к условиям кредитования, которые существовали в начале 2017 года.   

Критики же решения российского регулятора полагают, что рост ставок по кредитам замедлит деловую активность в России и приведет к обратному эффекту – ослаблению экономики и вместе с ней рубля. 

– Подъем ключевой ставки может оказать некоторую поддержку рублю и снизить темпы роста инфляционных показателей. Но с другой стороны, увеличение стоимости заимствования негативно скажется практически на всех секторах бизнеса, – пояснил аналитик Алексей Коренев из «Финама».

А значительное и регулярное повышение ключевой ставки, по мнению Разуваева, может и вовсе быть воспринято инвесторами как подготовка к реализации худшего сценария и витку турбулентности на рынках, что опять же спровоцирует волну ослабления рубля и спад долгового рынка.

Что на этот счет думают в ЦБ, станет известно уже на следующем заседании совета директоров 26 октября, когда вновь будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
14.09.2018 14:42

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК TERRA

Группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе TERRA в Приморском районе.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:25

Приобреcти новую квартиру в ЖК «Континенты» можно в ипотеку

Банк-партнер «Санкт-Петербург» первым аккредитовал ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
14.09.2018 13:12

Квартиры в ЖК «Континенты» в продаже

Группа компаний «КВС» объявляет об открытии продаж квартир с полной чистовой отделкой в жилом комплексе «Континенты» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:04

День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»

16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:59

Окунись в атмосферу средневековья

15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника - начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:44

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
Ленстройтрест
13.09.2018 17:25

ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга»
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ
предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
13.09.2018 12:19

"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово - самой крупной в городе на сегодняшний день.