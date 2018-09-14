Центробанк впервые с 2014 года поднял ключевую ставку: аналитики ждут доллар по 62 рубля и евро по 70

Несмотря на давление со стороны экспортеров и правительства, которые выступали за слабый рубль, ЦБ повысил ключевую ставку. Эксперты считают, что это собьет панику и даcт пространство для укрепления национальной валюты.

глава Центробанка Эльвира Набиуллина// Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

В условиях оттока капитала, высокой инфляции, а также усиливающихся рисков санкций со стороны США и ЕС российскому регулятору необходимо было убедить рынки в надежности своей политики. Простого ужесточения риторики оказалось недостаточно, и ключевая ставка выросла впервые за 3,5 года.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 7,5%. Последний раз она увеличивалась 16 декабря 2014 года, но тогда сразу на 6,5%. — до 17%. На решение 14 сентября повторить этот ход, как говорится в заявлении ведомства Эльвиры Набиуллиной, повлияло существенное ускорение инфляции. Ожидается, что она достигнет пиковых значений в первом полугодии 2019 года. А повышение ставки, как думают в ЦБ, позволит вернуть её к показателю в 4% уже в первой половине 2020 года, когда пройдут эффекты от ослабления рубля и повышения НДС.

Решение Центробанка стало несколько неожиданным для рынка. Большинство экспертов, а также премьер-министр Дмитрий Медведев и помощник президента Андрей Белоусов высказывались в пользу сохранения ставки на прежнем уровне. Как считает Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари», у регулятора была возможность повременить с подъёмом – инфляция в России в июле-августе лишь немного ускорилась по сравнению с началом года, а отток капитала замедлился.

Поэтому решение, как считают эксперты, было скорее вопросом укрепления авторитета ведомства.

– ЦБ РФ подтвердил, что является независимой монетарной властью, а не обычным министерством, которое подчиняется премьеру и президенту. Об этом мечтали легендарный руководитель ЦБР в 1990-е Виктор Геращенко и тогдашний премьер Виктор Черномырдин, – считает Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари».

Последствия повышения

Увеличение ставки затронет практически все сегменты национальной экономики – от финансов до производства и сферы услуг. Но влияние будет не прямым, а опосредованным – через изменение стоимости денег. В списке очевидных последствий – общий рост ставок в российской экономике – и кредитных, и депозитных. В июле-августе они уже постепенно начали увеличиваться, теперь этот процесс будет ещё более заметным, считают эксперты.

– Ставки в экономике уже де-факто выросли – по вкладам они растут с середины августа – до 6,61% в первой декаде сентября против 6,32% в середине августа, – отметил Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Как считает Дмитрий Постоленко, портфельный менеджер «Сбербанк Управление Активами», пока это коснется вкладов на короткие сроки — до года. А стоимость заимствований для корпоративных заемщиков и вовсе не затронет — она уже на уровнях, значительно превышающих ключевую ставку.

Курс рубля, как ожидается, станет стабильнее и укрепится, если не последует очередных санкционных ударов, которые весьма вероятны. Показательно, что сразу после решения по ставке национальная валюта выросла на 1% по отношению к доллару и евро.

Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари», считает, что на следующей неделе на фоне решения ЦБ рубль продолжит укрепление – курс доллара откатится к 67 – 67,5 рубля, а евро опустится ниже 79 рублей.

По оценке Разуваева, на фоне дорогой нефти и отсутствия геоэкономических стрессов к лету 2019 года отечественна валюта может прийти к курсу 62 рубля за 1 доллар, а евро будет находиться на отметках 70 – 71 руб. Только без стрессов обойтись вряд ли удастся – впереди очередные пакеты санкций за «химическое оружие в Англии», и неизвестно, чем закончится ситуация вокруг сирийского Идлиба.

Повысить нельзя оставить

Насчет целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки эксперты спорят.

– Конечно, рост ставок по кредитам – это далеко не позитивное явление для экономики. Однако постоянное ослабление национальной валюты угрожает резким падением реальных доходов населения, а это непосредственный удар по всему потребительскому сектору. Соответственно, повышение ставки становится инструментом защиты рынка облигаций и курса национальной валюты, – считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

По его мнению, повышения ставки даже на 0,5%, а не на 0,25%, как сейчас, может оказаться недостаточным. В сложившихся условиях необходимо предоставить рынку более веские условия для того, чтобы инвесторы сохраняли свои вложения во вкладах. Поэтому от регулятора может потребоваться повышение еще до 8,5 – 9%, то есть придется вернуться к условиям кредитования, которые существовали в начале 2017 года.

Критики же решения российского регулятора полагают, что рост ставок по кредитам замедлит деловую активность в России и приведет к обратному эффекту – ослаблению экономики и вместе с ней рубля.

– Подъем ключевой ставки может оказать некоторую поддержку рублю и снизить темпы роста инфляционных показателей. Но с другой стороны, увеличение стоимости заимствования негативно скажется практически на всех секторах бизнеса, – пояснил аналитик Алексей Коренев из «Финама».

А значительное и регулярное повышение ключевой ставки, по мнению Разуваева, может и вовсе быть воспринято инвесторами как подготовка к реализации худшего сценария и витку турбулентности на рынках, что опять же спровоцирует волну ослабления рубля и спад долгового рынка.

Что на этот счет думают в ЦБ, станет известно уже на следующем заседании совета директоров 26 октября, когда вновь будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру».