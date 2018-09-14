ВЦИОМ снова фиксирует падение рейтинга Путина
За прошедшую неделю рейтинг российского президента снизился до 63%. Одобряют деятельность главы государства на 2,5% меньше респондентов. Об этом 14 сентября сообщает сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным социологов, уровень доверия среди жителей России к Владимиру Путину персонально как политику также упал – на 1,6 % – и составил 35,9%.
Оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева и кабмина за последнюю неделю также снизились – до 33,8% и 40,1% соответственно (неделей ранее было 34,2% и 40,7%).
Справка:
О падении рейтингов российской власти на фоне грядущей пенсионной реформы и росте цен на бензин в середине лета сообщали все социологические службы — и провластные, и независимые. Так, ВЦИОМ фиксировал снижение доверия к Владимиру Путину — правда, отмечал падение втрое меньше, чем по замерам фонда «Общественное мнение». А к началу августа, по данным того же ФОМ, рейтинги руководства страны падать перестали.