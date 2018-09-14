ВЦИОМ снова фиксирует падение рейтинга Путина

За прошедшую неделю рейтинг российского президента снизился до 63%. Одобряют деятельность главы государства на 2,5% меньше респондентов. Об этом 14 сентября сообщает сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным социологов, уровень доверия среди жителей России к Владимиру Путину персонально как политику также упал – на 1,6 % – и составил 35,9%.

Оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева и кабмина за последнюю неделю также снизились – до 33,8% и 40,1% соответственно (неделей ранее было 34,2% и 40,7%).