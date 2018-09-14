США обвинили Россию во вмешательстве в работу американских энергосетей
У властей США есть доказательства того, что Россия вмешивалась в работу энергосетей страны. Об этом заявил глава минэнерго Соединенных Штатов.
«Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – цитируют 14 сентября «Ведомости» министра энергетики США Рика Перри, который на несколько дней приехал в Москву для встречи со своим российским коллегой.
Ранее The Wall Street Journal рассказал, что связанным с Россией хакерам якобы удалось проникнуть в сети компаний, обслуживающих энергетическую инфраструктуру США. Издание предполагает, что в руках у России могли оказаться инструменты для полного отключения подачи энергии.
Справка:
В США начали обвинять Россию в кибератаках и «вмешательстве в американскую демократию» после победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году. Было инициировано расследование так называемого «российского дела» под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого — выявить сговор между избирательным штабом Трампа и Кремлем. Россия неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в американские выборы на государственном уровне. 12 сентября 2018 года Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.