США обвинили Россию во вмешательстве в работу американских энергосетей

У властей США есть доказательства того, что Россия вмешивалась в работу энергосетей страны. Об этом заявил глава минэнерго Соединенных Штатов.

«Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – цитируют 14 сентября «Ведомости» министра энергетики США Рика Перри, который на несколько дней приехал в Москву для встречи со своим российским коллегой.

Ранее The Wall Street Journal рассказал, что связанным с Россией хакерам якобы удалось проникнуть в сети компаний, обслуживающих энергетическую инфраструктуру США. Издание предполагает, что в руках у России могли оказаться инструменты для полного отключения подачи энергии.