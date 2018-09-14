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Происшествия
14.09.2018 16:22
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Все пострадавшие на Ленинском – из машины, среди них дети. Пешеходы не сбиты

Официальную информацию о ДТП на Ленинском проспекте с детьми сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

14 сентября около 13:30 на пересечении Ленинского проспекта и Брестского бульвара, по предварительной информации, 42-летний водитель «Мерседеса» совершил столкновение с «Фордом» под управлением 40-летней женщины.

Пострадали четыре человека, все из «Форда». Сама водитель госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, и три её пассажира, мальчики 2008, 2009 и 2011 годов рождения (от 6 до 10 лет): младшие в состоянии средней степени тяжести, старший – лёгкой. По факту ДТП проводится проверка.

Все пострадавшие на Ленинском – из машины, среди них дети. Пешеходы не сбиты

Таким образом, предположение о сбитых пешеходах, прозвучавшее в группе «ДТП и ЧП», как выяснилось, не соответствует действительности.

Рассказы очевидцев о том, что происходило после аварии, тоже, как водится, несколько отличаются друг от друга.

Вот слова Михаила: «Я был на том месте, видел двоих [детей]. Возможно, третий сам выбрался из авто, я уже не видел. Хотя я был изначально. Ушибы были, но все могли ходить. Был шок у женщины, и мальчик плакал от ушибов и испуга. <...> Виноват [водитель] «Мерседеса», он сам ко мне подходил и сказал, что «Я её не увидел, я не заметил их». Он пытался вызвать скорую, тоже был растерян. Он признал, и потом мужик какой-то подбежал, кричал на него, что он его подрезал, чуть драться не лез». Варя не согласна: «Михаил, что-то вы не то увидели там, наверное, значит. Моя мама лично видела, как женщину на каталке из одной «скорой» в другую перевозили и в итоге в реанимацию увезли. Женщина без сознания была».

«Да, там было двое деток, они выскочили с заднего сиденья. Женщина была в шоке. Потом начался сильный жуткий дождь, – пишет Елена. – Сначала приехала одна скорая. Женщину из «Спара» перевезли на носилках в «скорую»,  потом когда приехала реанимация, её переместили с одной машины в другую».

А в версии Екатерины появляется отец-водитель, хотя, по данным ГИБДД, машиной управляла женщина: «У меня подруга видела. Детей трое, двое сами вышли, третьего отец-водитель вынес».

По словам Юлии, подруги женщина из «Форда», пострадавшую обследуют в НИИ скорой помощи, мальчиков же увезли в  детскую больницу №1 на Авангардной.

Местные жители отмечают, что аварии на этом месте происходят часто. «Постоянно там кто-то вылетает, постоянно, в сторону магазина, этот «Спар» – чёртов магнит, – сетует, например, Нина. – Я там уже перестала переходить дорогу».

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