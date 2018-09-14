Расследование дела «Седьмой студии» завершено

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, обвиняемых в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа». Об этом 14 сентября СК сообщил на своем сайте.

– В настоящее время собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, – отмечает пресс-служба.

Напомним, 11 сентября Мосгорсуд продлил домашний арест Серебренникова более чем на месяц. При этом сам режиссер отметил, что следственные действия уже давно не ведутся, а все стороны уже ознакомились с материалами дела.