Коливинг вместо коммуналки – когда в России появится новый формат аренды жилья?

Коливинги для России пока совершенно новый и непривычный для инвесторов формат. При этом он представляет интерес для потенциальных жильцов. На сегодняшний день в мире существует около 280 качественных проектовв этой сфере - коливинги только набирают обороты

Becar Asset Management

В Becar Asset Management составили обзор рынка коливингов и рассказали об их перспективах в российской реальности.

Коливинги уже успели окрестить коммуналкой для миллениалов или современным общежитием, так как интерес к такой форме жизни проявляют именно представители поколения Z– родившиеся после 1995 года - любители гаджетов, хипстеры, фрилансеры. Как говорится в исследовании Becar Asset Management, вместимость существующих на сегодня коливингов – от 5 до 580 человек. Только 7% коливингов создают в новых построенных объектах – подавляющее большинство открывается в реконструированных зданиях. В среднем на одного жильца приходится 45 кв. м общей площади с учетом мест общего пользования.

«В коливинги начинают верить, как инвесторы, так и потребители, – рассказала Екатерина Тейдер, руководитель проектов Becar Asset Management, – Еще в прошлом году многие смотрели на формат с настороженностью. На рынок выходили единичные проекты и, скорее, в тестовом режиме. Поколению миллениалов, которое ценит в жилье атмосферу, практичность, мобильность и комфорт, формат пришелся по душе. Это и позволило поменять отношение инвесторов к коливингам. Мы ожидаем дальнейшего развития формата в странах Азии, Европы и в США».

Обычно коливинги предоставляют каждому постояльцу отдельную комнату, которая может включать собственную ванную (75% объектов) и мини-кухню (15% объектов). Некоторые коливинги организуют комнаты в формате квартиры-студии или апартамента с гостиной зоной, где-то дополнительно можно арендовать спальные места. Площадь номера бывает разная – от 5 кв. м (это кровать-чердак со столом и шкафом) до 60-70 кв. м (апартамент с гостиной, кухней и спальней). В среднем площадь номера находится в диапазоне от 10-15 до 30-40 кв. м.

От привычной россиянам коммуналки и общежития коливинги отличаются некоторым сервисом. Здесь, как правило, обеспечивают своих постояльцев предметами ежедневного пользования – обычно это постельное белье, туалетные принадлежности, моющие средства и т.п. Более 20% коливингов предоставляют бесплатные напитки, в 10% объектов готовят завтраки, 1% предлагает полное питание.

Все коливинги имеют просторную кухню-гостиную, прачечную зону или стиральные машины, у большинства есть зона коворкинга.

Еще одно отличие от известных нам форматов – это акцент на создании сообщества и управлении им. В коливингах чаще всего есть комьюнити-менеджер, который участвует в решении повседневных вопросов, организует мероприятия, помогает социализации постояльцев. Около 40% коливингов имеют свое мобильное приложение либо закрытый чат для гостей. Все желающие заселиться проходят предварительный отбор.

Средняя загрузка коливингов в мире составляет 90%. Постояльцев принимают на срок от нескольких дней до 1-3 месяцев, в некоторых можно жить от полугода и больше. Обычно ставка аренды в коливинге включает в себя все сопутствующие расходы и коммунальные платежи. Но некоторые объекты могут отдельно выделять оплату за уборку, прачечную, парковку, продукты питания, устанавливать фиксированный платёж за коммунальные услуги.

В России качественные коливинги в полном смысле этого слова пока не представлены. Проекты, похожие на коливинги – это чаще всего квартиры с организацией спальных мест в формате хостела. Единичные проекты – тренинговые загородные дома, бывшие отели. Суммарное количество мест в таких объектах около 100- 150 по всей России, а средняя ставка аренды от 15 тысяч рублей в месяц.

«Когда мы говорим о коливинге, то стоит понимать, что это не равнозначно уже известным нам форматам коммуналок или общежитий, – пояснила Анастасия Заболотная, операционный директор департамента апарт-отелей NAI Becar. – Да, определенное сходство есть, но этот формат уникален и включает в себя также принципы хостела и коворкинга. Несмотря на статистику международного рынка, российские реалии выглядят не так оптимистично. У нас есть продукты с более высокой доходностью, поэтому для инвесторов этот формат пока не так привлекателен. К тому же, учитывая параметры и размеры классических коливингов, износ и амортизация у них могут оказаться слишком высоки».

По словам Заболотной, развитие таких новых форматов зависит от того, как будут учтены интересы инвесторов. Например, в этом случае стоимость квадратного метра должна быть ниже стоимости квадратного метра жилья. При этом идею коливинга следует реализовать в полном объеме, иначе это превратится в классическое общежитие.

Чтобы сегодня открыть коливинг-бизнес, разумеется, в первую очередь необходимы стартовый капитал и достаточные компетенции. На рынке практически нет игроков, которые могут разработать качественную концепцию и управлять подобными проектами так, чтобы они приносили собственнику доход.

Пока же планы по открытию новых объектов анонсировали две китайские сети, новые проекты ждут в США и Европе. По прогнозам аналитиков Becar, до конца 2018 года возможно открытие еще 5-10 новых коливингов сетевого и несетевого форматов.

Компания Бекар