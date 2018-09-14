В Петербурге мастер Wi-Fi взял оплату натурой. После его ухода клиентку нашли мёртвой

В Невском районе Петербурга за убийство задержали специалиста по подключению Интернета. Он собирался наладить в квартире Wi-fi, но не устоял перед молодой хозяйкой.

Как стало известно «Фонтанке», ориентировку на 26-летнего местного жителя оперативные подразделения полиции получили 13 сентября – почти сразу после того, как в квартире на улице Подвойского, 24/3, нашли погибшую. Характерные следы на шее и серия ссадин на теле не оставляли сомнений в насильственной смерти. Дело возбудили по статье 105 УК РФ – «Убийство».

Лежавшую ничком в ванной девушку увидела подруга, она же и подсказала направление поисков: единственным, кого в тот день ждали в квартире, был мастер от телекоммуникационной компании. Записи с камер подтвердили, что визит состоялся.

Молодого человека отыскали в тот же день, несмотря на отсутствие регистрации в Петербурге. По информации нашего издания, он сознался: девушка оказалась настолько притягательной, что выдержка его подвела.

«Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения», – сообщили в Следственном комитете по Петербургу.