Посольство России прокомментировало данные о "задержанных шпионах" в Голландии

В российском посольстве на территории Швейцарии дали комментарий по поводу информации о том, что в Нидерландах задержали двух российских шпионов и отправили их на родину, о чем написала швейцарская газета "Тагес-Анцайгер". Об этом сообщается на официальной странице ведомства в "Фейсбуке".

В ведомстве назвали происходящее «антироссийским вбросом», который связан с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными, и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя», — говорится в заявлении.

На территории Нидерландов задержали двух российских шпионов и отправили их на родину. Об этом сообщает NRC Handelsblad.

Отмечается, что это произошло в начале 2018 года, но СМИ узнали о произошедшем только в сентябре. Точная дата задержания российских шпионов не уточняется.

По словам источников издания, шпионы якобы направлялись в швейцарскую лабораторию, находящуюся в городе Шпиц. Она занимается, в том числе, расследованием отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.