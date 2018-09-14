ЦБ прогнозирует постепенное снижение цены на нефть до $ 55

Банк России прогнозирует постепенное снижение цены на нефть до $ 55 в 2021 – 2022 годах. Об этом в ходе пресс-конференции 14 сентября завила его председатель Эльвира Набиуллина.

«В базовый сценарий мы закладываем постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $ 55 за баррель в 2020 – 2021 годах», — сказала Набиуллина.

По ее словам, этому будет способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничения на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК.

«Однако мы не исключаем, что цены на нефть могут находиться вблизи текущих уровней еще продолжительное время, в том числе под влиянием разных геополитических факторов», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина уточнила, что в то же в время изменения цен на нефть не окажут существенного влияния на темпы и структуру экономического роста России, учитывая действия бюджетного правила.