В Кремле опровергли информацию о принудительном переводе долларовых вкладов в рублевые

Российские власти не рассматривают возможности перевода вкладов в национальной валюте США в рубли, если Америка пойдет на введение санкций против банков из России.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще», – цитирует 14 сентября RT ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос о принудительной конвертации долларовых вкладов.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заверил, что у российских граждан в будущем не возникнет никаких проблем с валютными счетами в отечественных банках.

Против конвертации вкладов выступила и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, заявившая 14 сентября, что власти на такой шаг не пойдут, так как он подорвет доверие к банковской системе.