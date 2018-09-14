Замглавы МВД Великобритании сравнил Петрова и Боширова с героями "Улицы Сезам"
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес сравнил Петрова и Боширова с персонажами детской передачи «Улица Сезам» Бертом и Эрни. Соответствующую запись он сделал 14 сентября в своем твиттере.
«Иногда лучше быть только внешне похожими на Берта и Эрни, чем открывать рот и нести такую же чепуху», — написал чиновник.
13 сентября подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью в эфире телеканала RT. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, мужчины, которых британский прокуратур называет агентами ГРУ, вышли на нее сами. В интервью россияне рассказали, что занимаются бизнесом, а в Солсбери дважды приезжали, чтобы посмотреть на знаменитый городской собор. При этом фотографии с места туристической поездки Петров и Боширов предоставить не смогли. Симоньян до сих пор ждет обещанные снимки в WatsApp.
Тем временем интервью Боширова и Петрова породило в Интернете массу шуток. А некоторые российские СМИ (например, газета «Комсомольская правда») пообещали денежное вознаграждение за любую информацию о загадочной паре путешественников из России. «КП» готова раскошелиться на 100 тысяч.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.