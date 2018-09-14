Замглавы МВД Великобритании сравнил Петрова и Боширова с героями "Улицы Сезам"

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес сравнил Петрова и Боширова с персонажами детской передачи «Улица Сезам» Бертом и Эрни. Соответствующую запись он сделал 14 сентября в своем твиттере.

«Иногда лучше быть только внешне похожими на Берта и Эрни, чем открывать рот и нести такую же чепуху», — написал чиновник.

13 сентября подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью в эфире телеканала RT. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, мужчины, которых британский прокуратур называет агентами ГРУ, вышли на нее сами. В интервью россияне рассказали, что занимаются бизнесом, а в Солсбери дважды приезжали, чтобы посмотреть на знаменитый городской собор. При этом фотографии с места туристической поездки Петров и Боширов предоставить не смогли. Симоньян до сих пор ждет обещанные снимки в WatsApp.

Тем временем интервью Боширова и Петрова породило в Интернете массу шуток. А некоторые российские СМИ (например, газета «Комсомольская правда») пообещали денежное вознаграждение за любую информацию о загадочной паре путешественников из России. «КП» готова раскошелиться на 100 тысяч.