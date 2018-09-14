Россия планирует построить в Индии новую АЭС

Возможность предоставления России площадки под строительство очередной атомной электростанции на территории Индии обсудили власти двух стран. Об этом 14 сентября сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Мы продолжим сотрудничество в сфере сооружения и поддержки эксплуатации атомных электростанций российского дизайна, обсудили возможность выделения новой площадки под строительство очередной такой станции», — цитируют слова чиновника РИА Новости.

Крупнейшим объектом российско-индийского экономического сотрудничества является АЭС «Куданкулам». В 2016 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в формате видеоконференции приняли участие в церемонии передачи первого энергоблока станции индийскому народу. Заказчиком объекта выступила Индийская корпорация по атомной энергии. В 2002 году под управлением российского «Атомстройэкспорта» началось строительство.