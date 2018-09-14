Прощание не будет легким: почему Volkswagen отказывается от «Жука»

Последний Volkswagen Beetle сойдет с конвейера в следующем году, сообщает CNNMoney. Немецкая марка по этому случаю подготовила специальную «финальную серию», в которой будут как купе, так и кабриолеты.

То, что нынешнее, третье, поколение «Жука» последнее, Volkswagen объявил еще весной. Однако прощание с легендой, которой в этом году исполнилось 70 лет, все равно не будет легким.

«Потеря «Жука», который был с нами в течение почти семи десятилетий и трех поколений, безусловно, вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников», – говорит глава северо-американского отделения VW Хинрих Воебкен.

Volkswagen принял решение не выпускать новые поколения Beetle отчасти потому, что собирается сосредоточиться на проектах, связанных с электромобилями, и в частности с электрическим VW I.D. Buzz, который многими воспринимается как «реинкарнация» знаменитого «хиппи-вэна» — VW Minibus. С другой стороны, второе и третье поколения «Жука» не стали столь же успешными, как первое. Ставка на ностальгию не сыграла в полной мере. Даже на рынке США, на который в основном и был рассчитан проект «реинкарнаций» легендарного Beetle, особого энтузиазма автомобиль не вызвал.

Volkswagen Type 1, он же Bug, он же Beetle, он же Kaffer плюс еще десяток имен и прозвищ, – это один из самых легендарных автомобилей в истории. Созданный Фердинандом Порше по заказу германского диктатора еще в 1938 году, автомобиль пошел в производство только в 1945 году, и то благодаря усилиям одного британского майора по имени Айвен Хёрст. С тех пор до официального прекращения выпуска в Мексике в 2003 году было выпущено 21 миллион 529 тысяч 464 автомобиля. В середине 1990-х Volkswagen решил осовременить «Жука» и, взяв за основу VW Golf, сделал то, что назвали New Beetle, или второе поколение. Поскольку «под капотом» был все-таки Golf, натянутый поверх него «ностальгический» кузов был неудобным внутри и странным снаружи, что называется, «на любителя». Ошибки постарались исправить в третьем поколении, появившемся в 2011 году, увеличив размеры и сделав машину просторнее, но все равно полной «реинкарнации» легенды не получилось.

«Финальная серия» третьего поколения Volkswagen Beetle будет собрана на заводе в городе Пуэбла в Мексике. Планируется, что самый последний «Жук» сойдет с конвейера в июле 2019 года.