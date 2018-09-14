Движение «Голос» заявило о попытке напугать активистов ритуальными брошюрами

Движение «Голос» заявило в «Твиттере» о том, что их активистов попытались запугать, подбросив под дверь московского офиса брошюры службы «Ритуал-Сервис». Пост был опубликован 14 сентября.

Активисты движения сфотографировали брошюры ритуального агентства, которые отвечают на вопрос «что делать, если умер близкий человек».

Сообщается, что несколько штук такой бумажной продукции также были опущены в почтовый ящик. Активисты вызвали полицию.

– Мы расцениваем эту акцию как попытку запугать наших активистов, – отметили в «Голосе».

Руководство движения также напомнило, что за несколько недель до выборов 9 сентября общественников атаковали журналисты телеканала НТВ, якобы они преследовали пожилых родственников и детей участников «Голоса».