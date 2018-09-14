Движение «Голос» заявило о попытке напугать активистов ритуальными брошюрами
Движение «Голос» заявило в «Твиттере» о том, что их активистов попытались запугать, подбросив под дверь московского офиса брошюры службы «Ритуал-Сервис». Пост был опубликован 14 сентября.
Активисты движения сфотографировали брошюры ритуального агентства, которые отвечают на вопрос «что делать, если умер близкий человек».
Сообщается, что несколько штук такой бумажной продукции также были опущены в почтовый ящик. Активисты вызвали полицию.
– Мы расцениваем эту акцию как попытку запугать наших активистов, – отметили в «Голосе».
Руководство движения также напомнило, что за несколько недель до выборов 9 сентября общественников атаковали журналисты телеканала НТВ, якобы они преследовали пожилых родственников и детей участников «Голоса».
Справка:
Движение «Голос» образовано в 2013 году членами одноименной ликвидированной ассоциации, которую в 2000 году признали иноагентом. Активисты ставят своей целью свободные и честные выборы в России. Движение поддерживает работу федеральной горячей линии и информационных сервисов «Карта нарушений», акции «СМС-ЦИК», проводит наблюдение за всеми стадиями избирательных кампаний, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса.