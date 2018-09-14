Попавшим под санкции США россиянам разрешили забрать деньги из банков Кипра

Кипрские банки позволили российским клиентам, которые стали фигурантами санкционного списка США, вывести деньги на их счета в России. Об этом 14 сентября сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Министерство финансов Кипра не стало комментировать заморозку счетов россиян, сославшись на банковскую тайну. Однако ведомство подтвердило, что финансовой структуре страны приходится считаться с введенными ограничениями.

Ранее Минфин США сообщил, что на Кипре якобы были заморожены счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которые попали под санкции от 6 апреля. Президент Кипра Никос Анастасиадис, в свою очередь, призвал прекратить санкционную войну с Россией.